"Considerando que la adenda propuesta supone que se dejaría un número de obras que no se concluiría bajo el Fideicomiso dispuesto en la Ley No. 9124, esta posibilidad no resultaría factible conforme a los términos y condiciones establecidos en la Ley. Es por esa razón que, corresponde denegar la solicitud del refrendo de la Adenda No. 2 en tanto esta Contraloría General ha estimado que se opone a la Ley No. 9124″, dice la respuesta.