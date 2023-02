Caso de alumno ‘trans’: Sala IV pide cuentas a Iglesia por posible desobediencia de colegio

¿Cumplió el Colegio Patriarca San José, en San Ramón, la sentencia de Sala IV en relación con un estudiante ‘trans’?

Esa es la respuesta que le exigió el Tribunal Constitucional a la Iglesia católica, como representante legal del centro educativo, pasados cuatro meses desde que se emitió la resolución, en la que ordenó reconocer la identidad transgénero de un estudiante y registrarlo con el nombre masculino vinculado al género autopercibido.

Esa fue la orden emitida el 30 de setiembre, al declararse parcialmente con lugar un recurso presentado por la madre del alumno contra el liceo, que pertenece a las Temporalidades de la Iglesia católica. El caso se tramitó mediante expediente 22-009080-0007-CO.

El 23 de enero, la mujer, de apellidos Morales Meza, acudió nuevamente a la Sala IV para presentar un escrito en el que acusó al colegio de desobedecer la sentencia pues nunca llegó a incluir el nombre autopercibido del estudiante en documentos académicos y solo se refiere a él por sus apellidos. Ese nombre, incluso, ya había sido oficializado ante el Registro Civil.

“Cuando me presenté a firmar notas aparecía aún como (nombre femenino). En la agenda consta como se refieren a él minimizando su nombre solo a sus apellidos. Esto caló profundamente en él”, advirtió la madre en el documento.

Mamá de alumno ‘trans’ gana disputa a colegio opuesto a reconocer identidad de joven

La madre advierte que, mientras la Sala tramitaba su recurso de amparo, las autoridades del Colegio llamaron a su hijo desde el área de Orientación para comunicarle que no podía utilizar los baños para hombres y que tampoco debía escribir su nombre masculino en ningún trabajo o examen.

“Que use solo sus apellidos o una A”, indicó por escrito la mujer.

“Ya para noviembre mi niño me dice: ‘Mamá, páseme a cualquier colegio por favor. No puedo más’. Me doy cuenta hasta noviembre de que los magistrados le dan la razón a mi niño. Pero aun así, él insiste en irse por dignidad ya que el colegio actuaría solo por obligación y no porque era su derecho”, agregó la madre.

Versión de la Iglesia Copiado!

La Nación intentó conocer la versión del representante legal de Temporalidades de la Iglesia católica de la diócesis de Alajuela, el sacerdote Juan Bautista Molina Salas, a quien la Sala le pidió, el pasado 2 de febrero referirse a esta queja y brindar pruebas al respecto.

La diócesis respondió únicamente: “Ellos (el colegio) han cumplido con lo solicitado por la Sala Constitucional. Responderán en el plazo que la Sala establece para responder”.

Iglesia católica condenada al pago de costas en caso de alumno trans

Morales Meza dijo que en noviembre acudió al Colegio con la sentencia de setiembre para conocer el estado del trámite, pero alegó que nadie la atendió para referirse a la situación ni en días posteriores.

“Solamente me fue dado el certificado y notas ya rectificado por dicha su nombre. Algo que esperamos mucho tiempo y que fue solo por obligación, me parece que modificaron el nombre cuando notaron que mi hijo había decidido partir”, declaró la madre este miércoles.

Según su recuento, su hijo nunca fue atendido íntegramente por parte de la institución, pese al apoyo que ha recibido de sus compañeros. Incluso adujo que ha procurado reinscribirlo en el colegio pero ha encontrado resistencia.

“Lo que más me duele es que finalmente él renunció en algún punto a continuar el estudio con sus amigos, que por dignidad y dolor se debió ir”, lamentó.