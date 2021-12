Carreras STEM acapararon solicitudes de crédito de Conape en 2021

El 58% de los préstamos aprobados por la Comisión Nacional de Préstamos en Educación (Conape) en 2021, corresponde a disciplinas relacionadas con la ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemática (carreras STEM, por sus siglas en inglés).

Puntualmente, las profesiones con más solicitudes de crédito fueron: Medicina, Enfermería, Microbiología y Veterinaria. Otras disciplinas con una alta demanda durante este año correspondieron a Administración e Ingeniería, en sus diferentes ramas.

Lo anterior ocurre a pesar de que a nivel general, en todo el país, el número de graduados universitarios que estudiaron alguna de las carreras del futuro (STEM) cayó un 16% en el 2020, en comparación con un año atrás, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rectores (Conare), actualizados a octubre del 2021.

“En noviembre pasado, dimos a conocer el estudio Identificación de Sectores Prioritarios para Conape, el cual, evidenció que las carreras STEM serán las de mayor demanda laboral en los próximos años. Vemos como la mayoría de los estudiantes que solicitaron un crédito en Conape durante este año están siendo congruentes con las exigencias del mercado y se están inclinando por carreras clave para el desarrollo del país”, señaló Efraín Miranda, secretario ejecutivo de la Comisión.

De acuerdo con el Banco Mundial, la educación en ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemática es fundamental no solo para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral futura, sino también, para producir investigadores e innovadores que puedan ayudar a resolver desafíos intratables.

Para Miranda, es importante destacar que, a pesar de la pandemia, el deseo de estudiar una carrera se mantiene firme en miles de estudiantes, tanto así, que durante este año la entidad superó la meta de colocación de créditos, que tenía establecida.

Conape dio a conocer, además, que más del 64% de los préstamos aprobados durante este año, fueron solicitados por mujeres.

“La meta era otorgar 3.777 créditos y, a la fecha, hemos logrado aprobar 3.800 solicitudes de préstamo, equivalentes a un monto de poco más de ¢24.513 millones. Debemos resaltar que el 68% de estos créditos, se entregaron a estudiantes procedentes de zonas de menor desarrollo social. Más que números, esto se trata de miles de nuevos profesionales que, independientemente de la carrera que estudien, vendrán a aportarle positivamente a la economía y al desarrollo del país”, enfatizó.

Las oficinas centrales de Conape se ubican en San Pedro de Montes de Oca. (Luis Navarro)

Como una manera de impulsar la formación profesional en medio de la crisis que vive el país a causa de la pandemia, Conape anunció en noviembre la reducción, por segunda vez consecutiva, de su tasa de interés anual, al pasarla del 5,5% al 4,5%. Esta condición rige para todas las carreras y aplica para los actuales y nuevos prestatarios.

El 1.° de diciembre, Conape habilitó la recepción de solicitudes para el financiamiento de carreras en el año 2022. Desde entonces y hasta el 17 de diciembre, la entidad ha recibido 855 solicitudes de crédito, en su mayoría, para las carreras de Medicina, Administración, Enfermería e Ingenierías.

“Sabemos que hay muchos estudiantes esperando los resultados de universidades públicas, para definir su futuro profesional. Por lo que, desde ya, queremos invitar a aquellos jóvenes que no logren ingresar a algunas de estas universidades y que requieren financiamiento para matricular en alguna privada, para que realicen la revisión de los requisitos que se encuentran en la página de Conape. Esto con el propósito de que no pierdan tiempo y que no se queden sin matricular para el próximo periodo lectivo”, explicó Miranda.

Durante estas vacaciones, las oficinas de Conape permanecerán cerradas desde el 23 de diciembre y hasta el 5 de enero, pero los interesados pueden avanzar con los requisitos del préstamo y llenando su solicitud, por medio de página www.conape.go.cr.