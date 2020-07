“Ante tal situación, la Junta Directiva dispuso acatarla y no exponer a la institución de esa posible multa y, por lo tanto, no otorgará créditos que no cumplan con los alcances mínimos establecidos en el artículo 44 ter que se incluye en esa ley. Lamentamos tener que aplicar tal disposición pero se hace en resguardo del patrimonio propiedad de todos los accionistas, construido con su aporte durante más de 75 años de existencia de esta gran institución”, dijo Caja de ANDE en un comunicado.