“El deterioro fue creciendo. Los baños están colapsados, son pequeños para toda la población, están dañados, tienen 52 años. Los arreglos que se han hecho no surtieron efecto. El sistema de aguas negras también está colapsado. No tenemos canoas; el cielo raso se estaba cayendo. Lo que optó la Junta fue por quitarlo del todo. En el caso de lo eléctrico, en los 22 años que estuve trabajando allí no se hizo nada en esa parte”, dijo Vargas.