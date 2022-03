Llegada de sargazo a Costa Rica comienza a impactar en pesca y turismo

El impacto del sargazo es visible. Los pescadores son los más afectados debido a la dificultad de sacar las lanchas entre tantas algas. Esta era la escena este lunes en el sector playa Parquecito. Fotografía: José Ugalde Jiménez.

La inusual llegada de sargazo al Caribe Sur desde el viernes anterior comenzó a golpear actividades económicas en esa zona de Limón donde pescadores, hoteleros y operadores de tours reportan los primeros inconvenientes y temen un repunte en la afectación debido a la presencia de manchas de estas algas en alta mar, las cuales podrían ingresar también a las playas a corto plazo.

Frederick Wright Webb, vecino del centro de Puerto Viejo y propietario de Lion Paw Tours, dedicado a vender salidas para buceo, lleva cuatro días sin actividad porque las algas degradan por completo la experiencia para los turistas. El empresario suele atender por día a unas ocho personas a quienes le pagan por sus servicios $115 cada una.

“El problema que tenemos es que el sargazo nos afecta en la visibilidad al bucear y nadar se dificulta. Yo no puedo ver a la persona, ella no me ve a mí y no se ve nada. Además el alga viene con mucho plástico y basura, chancletas, botellas, todo cuanto se pueda enredar en ese sargazo que actúa como una red que jala esa basura”, explicó.

Tenis, recipientes y hasta máscaras de soldar, dijo, se asientan en el fondo del mar. Agregó que todas las operaciones para hacer snorkeling están igual que la de su empresa e incluso las salidas a ver delfines “porque todo ese basurero se enreda con la lancha o hay que moverse más lejos y gastar más combustible para alejarse del zargazo”.

El sargazo es un tipo de alga marina que crece en la superficie del océano y flota en grandes masas. Según literatura científica, da refugio y alimento a especies migratorias y es hábitat esencial para más de 100 especies de peces y otras 120 de invertebrados. Sin embargo, cuando se pudre en las costas deja maloliente el aire y este martes empresarios locales confirmaron también grandes cantidades de basura arrastrada con las plantas que terminaría en el fondo marino del Caribe Sur.

Tales depósitos podrían afectar arrecifes coralinos si la mezcla de desechos y algas empieza a cubrirlos pues de ellos dependen las cadenas alimenticias de peces y otra fauna marina. Los arrecifes de coral desempeñan un papel clave en ecosistemas marinos porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas, son el hábitat del 25% de especies marinas y son de gran importancia para la pesca porque atraen peces.

[ Sargazo causa preocupación en playas del Caribe Sur: ‘Estamos llenos’ ]

Sin embargo, es precisamente la pesca artesanal otras de las actividades resentidas pues las trampas y boyas que se utilizan se llenan de la mezcla de algas con basura, explicó José Ugalde Jiménez, vocero de la Asociación de Pescadores Artesanales del Caribe Sur.

Además, dijo, los pescadores tienen problemas para sacar las lanchas por la acumulación de algas en las hélices y temen por una mayor afectación debido a la presencia de manchas de sargazo “bastantes grandes” en el mar, las cuales aún no han tocado la costa.

“Ayer (lunes), en un recorrido por zonas como playa Grande y Cahuita vimos que les está llegando mucho. Hay una mancha grande que va a entrar al sector de Manzanillo. Lo que nos inquieta es su tamaño, pues podría afectar más al turismo porque la gente se empieza a quejar. Por ejemplo, en Punta Uva y playa Chiquita, ya hemos escuchado gente quejándose de que no le gusta meterse al agua porque sienten que es como bañarse en basura”, comentó.

Pedro Cordero Argüello, vecino de Pan Dulce, en playa Negra, trabaja en telemercadeo desde su casa y comentó que las actividades se han afectado, como ocurrió el domingo anterior.

“El sargazo llega a incomodar la estética y la playa huele ahora un poco mal lo cual, si llega más, puede alejar a los visitantes. La gente viene y el viaje entero se podría malograr por esto. Yo escuché a turistas nacionales quejándose un poco del asunto ese día”, explicó.

Hershel Lewis, vecino de Puerto Viejo y encargado de la Caribbean Surf School & Shop, que brinda clases de surf, confirmó que han tenido dificultades.

Vista al fondo del sargazo depositado este lunes en un sector de playa Cahuita, en Talamanca de Limón. FotografÍa: José Ugalde Jiménez.

“Tengo una escuela para darle clases a niños y el domingo tuve a ocho menores conmigo y todo iba bien, pero un par de niñas salieron con la piel brotada al final de la sesión. He ido a diferentes playas pero la concentración ha sido en Puerto Viejo y playa Negra. Incluso la cantidad que vi fue impresionante y sí me sorprendió”, explicó.

La empresaria Andrea Sánchez Campos, integrante de la Cámara de Turismo y Comercio de Caribe Sur (Catcas), también ha escuchado los lamentos de algunos visitantes por el inusual fenómeno, pero confió en que el asunto sea pasajero y todo se normalice en unos días.

“Tengo un hotelito frente al mar llamado Faith Glamping Dome Costa Rica en playa Grande y ayer (lunes) sí tenía mucho sargazo. La gente se está quejando porque no le gusta debido a que estás rodeado de algas en el agua. Acá no es tan grave, pero en Puerto Viejo sí hay mucha afectación porque la playa estaba cubierta y no es nada atractivo porque así no le apetece a las personas bañarse en el mar”, explicó.