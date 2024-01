Primer caravana de 2024 salió desde Honduras con cerca de 600 migrantes rumbo a Estados Unidos

Cientos de personas, principalmente venezolanas, emprendieron este sábado una travesía a pie desde Honduras hacia Guatemala, marcando la primera caravana de migrantes de 2024 que busca llegar a Estados Unidos desde el país centroamericano, según informaron las autoridades.

“Aproximadamente 500 a 600 personas integran este movimiento, siendo la mayoría de origen venezolano”, comunicó Alejandra Mena, portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, a esta agencia.

Mena destacó que esta representa la primera caravana de migrantes que intentará cruzar la frontera guatemalteca en lo que va del año.

Medios locales informaron que la caravana inició su trayecto a pie desde una terminal de autobuses en San Pedro Sula, donde se habían congregado previamente.

Desde esa ciudad del norte de Honduras, los migrantes, incluyendo mujeres con niños pequeños, se dirigen hacia Corinto, una localidad fronteriza con Guatemala.

“Allan Alvarenga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, describió el flujo migratorio como mixto, conformado por personas de diversas nacionalidades”, informó en X, antigua plataforma Twitter.

Desde 2018, los migrantes hondureños han formado caravanas de miles de personas con el objetivo de atravesar Guatemala y México en busca de llegar a Estados Unidos.

La primera caravana de migrantes de 2024, compuesta mayormente por venezolanos se dirige primeramente a Guatemala y como último destino Estados Unidos. (STRINGER/AFP)

A menudo, a estos grupos se les suman otros migrantes, principalmente venezolanos, que llegan desde Sudamérica y también persiguen el denominado “sueño americano”.

Algunos de ellos han atravesado la desafiante selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, una ruta que fue transitada en 2023 por más de medio millón de migrantes, quienes enfrentaban la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen.

Sin embargo, en intentos recientes de ingresar a Guatemala, estos grupos han enfrentado represión por parte de las autoridades policiales.

Wilfredo Bonilla, un hondureño, expresó al canal Televicentro: “Me he ido cinco veces porque no hay trabajo, me tengo que buscar la vida allá”.

Otro migrante, identificado como Rafael, respondió: “Vamos a llegar todos juntos como familia, vamos a llegar bien”.