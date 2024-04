Resumen de noticias internacionales de hoy viernes 19 de abril:

Hombre se prende fuego frente a tribunales

En Estados Unidos, un hombre se prendió fuego este viernes afuera del tribunal de Nueva York donde es juzgado el expresidente Donald Trump, mientras se completaba la selección del jurado que sellará la suerte del republicano en un juicio histórico.

El incidente pareció no tener vínculo con el juicio de Trump. Las autoridades indicaron que el hombre se encuentra hospitalizado en situación crítica y que tenía en su poder panfletos de teorías conspiracionistas sobre fraude en inversiones.

Maduro arremete contra Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Estados Unidos se “ha dado un tiro en ambos pies” con la reimposición de sanciones financieras, mientras anunciaba la firma de 20 nuevos contratos para explotar gas y petróleo.

Durante un acto con trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela en Caracas, Maduro expresó: “Creo, presidente Biden, que ustedes han cometido un grave error, se han dado un tiro en ambos pies”. Asimismo, agregó que al tratar de causar daño a Venezuela, Estados Unidos se está perjudicando a sí mismo, ya que el país seguirá su camino sin detenerse.

Tensiones Irán- Israel

El limitado ataque contra Irán este viernes, atribuido por funcionarios norteamericanos a Israel, sugiere que los dos archienemigos podrían buscar una desescalada, aunque las relaciones entre ambos son explosivas, apuntan los expertos.

La comunidad internacional teme que décadas de tensiones entre Israel y la República Islámica se conviertan en una confrontación directa, con el telón de fondo de la guerra entre el ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás, respaldado por Irán, en la Franja de Gaza.

Según altos cargos estadounidenses citados por varias televisiones norteamericanas, las explosiones registradas este viernes en el centro de Irán son una respuesta de Israel a los ataques lanzados por Irán contra el territorio israelí el pasado fin de semana.

Una bandera israelí ondea en el Monte de los Olivos con vistas al recinto de la mezquita de Al Aqsa y al horizonte de la ciudad en Jerusalén. Los medios estadounidenses citaron a funcionarios que dijeron que Israel había llevado a cabo ataques de represalia contra su archirrival Irán, mientras que los medios estatales de Irán informaron explosiones en la provincia central de Isfahán el 19 de abril. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP) (AHMAD GHARABLI/AFP)

Ucrania fortalece su defensa

En otro frente cruzado, el presidente Volodimir Zelenski instó este viernes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a entregar armas a Ucrania para resistir la embestida militar rusa. La Alianza transatlántica atendió parcialmente su pedido al decidir enviar más sistemas de defensa antiaérea a la exrepública soviética.

Zelenski se dirigió a la OTAN por videoconferencia, previo a una votación crucial en el Congreso estadounidense sobre una ayuda de 61.000 millones de dólares que Kiev ha estado esperando durante varios meses.

Senadores argentinos aumentan su salario

Y en latinoamérica, los senadores de Argentina, en una votación sin debate y mediante el levantamiento de manos, aprobaron un incremento del 170% en sus salarios. Esta decisión generó controversia este viernes debido a la aguda crisis económica que atraviesa el país, con una inflación interanual del 288% y más de la mitad de la población en situación de pobreza.

Los bloques opositores votaron a favor de este aumento, mientras que los senadores oficialistas y sus aliados no levantaron la mano para respaldarlo. Sin embargo, sí contribuyeron al quórum necesario para la votación y no solicitaron que esta fuera nominal, una práctica habitual cuando no hay consenso.

