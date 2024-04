Escándalo en Argentina: senadores aumentan sus salarios en un 170% en plena crisis económica

Buenos Aires. Los senadores de Argentina, en una votación sin debate y mediante el levantamiento de manos, aprobaron un incremento del 170% en sus salarios. Esta decisión generó controversia este viernes debido a la aguda crisis económica que atraviesa el país, con una inflación interanual del 288% y más de la mitad de la población en situación de pobreza.

Tras la breve votación, llevada a cabo al final de una sesión ordinaria el jueves y que duró menos de dos minutos, los 72 miembros de la cámara alta percibirán aproximadamente 4 millones de pesos (equivalentes a 4.500 dólares) netos por mes. Esto contrasta con el salario mínimo, que actualmente se sitúa en un nivel histórico cercano a los 200.000 pesos (unos 230 dólares).

Los bloques opositores votaron a favor de este aumento, mientras que los senadores oficialistas y sus aliados no levantaron la mano para respaldarlo. Sin embargo, sí contribuyeron al quórum necesario para la votación y no solicitaron que esta fuera nominal, una práctica habitual cuando no hay consenso.

“Es una locura porque no corresponde a los sueldos que nosotros tenemos”, expresó Gabriela Quiroga, una vendedora de ropa de 31 años, quien señaló que “los negocios no están vendiendo nada” y que “cada vez se ve más gente durmiendo en la calle”.

LEA MÁS: Universidad de Buenos Aires: estudiantes y profesores protestan contra ajuste del gobierno

Desde que se conoció la noticia, el presidente Javier Milei compartió publicaciones en las que se califica a los legisladores como “cínicos” e “hipócritas”. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó en la red social X: “Vergüenza ajena lo del Senado ayer”.

Luis Juez, presidente del bloque del PRO y aliado al oficialismo, tampoco respaldó el aumento y manifestó en sus redes que este “es inoportuno y una bajeza en el momento que está viviendo la sociedad”.

Javier Milei, conocido por sus posturas críticas y controvertidas, se pronunció en redes sociales luego del sorpresivo incremento salarial de los senadores argentinos. (LUIS ROBAYO/AFP)

Uno de los senadores más cuestionados por el gobierno fue Martín Lousteau, presidente de la opositora Unión Cívica Radical, quien alzó a medias su mano para votar a favor. Este gesto fue ampliamente difundido por Milei en las redes sociales.

Lousteau defendió el aumento en una entrevista radial, argumentando que fue consensuado por todos los senadores. Además, comparó los salarios de los senadores con los de otras figuras públicas, señalando: “Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; estaba cobrando la tercera parte que (el vocero presidencial) Manuel Adorni”.

Esta semana también se reveló que el vocero presidencial tendrá rango de secretario de Estado, con un salario equivalente a unos 3.000 dólares, y que Karina Milei, hermana de Javier y secretaria general de la presidencia, tendrá rango ministerial, con un salario de unos 4.000 dólares.

Por su parte, el bloque oficialista en el Senado anunció que presentará un proyecto para revertir los aumentos.

Este incremento salarial se produce en un momento en el que en la cámara baja se inicia la discusión sobre la nueva “ley de bases”, también conocida como “ley ómnibus”, un amplio paquete de reformas del Estado cuya aprobación podría resultar crucial para el plan de gobierno de Milei.