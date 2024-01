Nikki Haley busca vencer a Donald Trump a quien señala junto a Joe Biden de crear ‘caos’

Rochester. A seis días de las primarias republicanas en el estado de New Hampshire, Nikki Haley, la única mujer en la derecha que aspira a la Casa Blanca, manifestó el miércoles ser el baluarte contra el “caos” de Donald Trump, favorito de su partido, y del presidente Joe Biden.

“No se vence al caos demócrata con caos republicano”, afirmó Haley en un mitin en Rochester, una pequeña ciudad de ese estado del noreste de Estados Unidos, cuyas primarias el martes próximo serán cruciales para la precandidata.

“Ya voté dos veces por Trump. Pero sea justo o no, el caos lo acompaña. No podemos tener un país en desorden, un mundo en llamas e ir a cuatro años más de caos. No sobreviviremos a eso”, advirtió a sus seguidores.

Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, se vuelca en las primarias de New Hampshire con la esperanza de ganar o al menos pisar los talones a Trump.

Con 51 años, Haley inició la carrera con pocas posibilidades, pero poco a poco ganó simpatía entre los republicanos, permitiéndole ascender en las encuestas y recaudar fondos.

El lunes quedó tercera en las primeras primarias republicanas celebradas en Iowa, por detrás de un triunfante Donald Trump y de Ron DeSantis, quien la superó por dos puntos. Por eso, el martes necesita en New Hampshire una victoria o un resultado mejor que DeSantis, gobernador de Florida, para poder encarar a Trump.

El expresidente enfrenta varios juicios penales y civiles, algo que no parece hacer mella en sus simpatizantes. Por el momento, alterna los mítines con sus comparecencias ante los juzgados, como este miércoles con motivo de un juicio civil en Nueva York.

El presidente estadounidense Donald Trump le da la mano a Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

“Auténtica batalla”

Las primarias de New Hampshire están abiertas a votantes sin afiliación a ninguno de los partidos, lo que podría beneficiar a candidatos considerados menos radicales como Nikki Haley.

El martes, en este estado del noreste del país, repitió que estaba “muy cerca de Donald Trump” en las encuestas. Un sondeo reciente de CNN la sitúa a algunos puntos de él.

En Iowa “terminamos con un buen resultado. Es lo que queríamos”, dijo, refiriéndose a su 19% en este estado del medio-oeste donde Trump arrasó con el 51%.

El gobernador republicano de Maryland, Larry Hogan, uno de sus partidarios, entrevé una “auténtica batalla” en New Hampshire para evitar una victoria de Trump.

“Si tiene un buen resultado, si llega en primer o en segundo lugar por poco en New Hampshire, eso le dará el impulso, el entusiasmo y la atención que la llevarán a (las primarias en) su estado natal de Carolina del Sur, donde puede (...) tal vez cambiar la dinámica”, declaró en CNN.

En los próximos días, el reto de Nikki Haley será convencer a votantes moderados o indecisos como Alen Hancock, un septuagenario que dice estar “interesado en los tres republicanos que salieron victoriosos”.

Este asesor en gestión financiera quiere apartar del poder a Joe Biden, al que califica de “idiota”, pero tiene sus dudas sobre Donald Trump, al que considera “grosero” aunque “cree mucho en lo que hace”.

“Me hubiera gustado que tuviéramos a alguien sólido, y más joven, que realmente se preocupara por el país”, añade.

“Una montaña” por escalar

Nikki Haley también tiene que tranquilizar a sus donantes. Según la prensa estadounidense, si no gana en New Hampshire o al menos queda bien posicionada le darán la espalda.

“La montaña que tiene que escalar es enorme”, declaró a CNBC el empresario Andy Sabin, que recauda dinero para ella.

La candidata se convirtió en el blanco predilecto de Trump, como lo demuestran sus últimas publicaciones en su red Truth Social.

En un montaje fotográfico aparece disfrazada de Hillary Clinton, la demócrata a la que Trump derrotó en 2016 y a quien desprecia.

También resalta el origen extranjero de esta hija de migrantes indios llamándola por su nombre de pila, “Nimrada”. Y lo escribe mal porque en realidad se llamaba Nimarata Nikki Randhawa antes de tomar el apellido de su marido.

El martes por la noche la volvió a atacar.

“Nikki Haley cuenta particularmente con demócratas y liberales para infiltrarse en vuestras primarias republicanas”, dijo Trump frente a una muchedumbre en New Hampshire. “Si ella gana, gana Biden”, sostuvo.

La competencia por la nominación republicana finalizará formalmente en julio durante la convención del partido conservador.