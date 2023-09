Líder norcoreano, Kim Jong Un, visitará Rusia para reunirse con Vladimir Putin

Seúl. Corea del Norte anunció este lunes que su líder, Kim Jong Un, visitará Rusia “pronto” para reunirse con el presidente Vladimir Putin, mientras fuentes indican que el tren blindado del dirigente norcoreano ya se encuentra en camino hacia la frontera.

Los expertos sugieren que Putin busca obtener proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para la guerra en Ucrania, mientras que Kim estaría interesado en adquirir tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, así como ayuda alimentaria para su nación empobrecida.

Según la agencia de noticias norcoreana KCNA, Kim “visitará pronto la Federación de Rusia por invitación de Putin”. El Kremlin también confirmó el lunes que Kim visitará Rusia “en los próximos días”.

Este anuncio puso fin a días de especulaciones luego de que fuentes oficiales estadounidenses afirmaran al diario The New York Times que Kim viajaría en tren blindado a la ciudad rusa de Vladivostok para reunirse con Putin. Es importante destacar que Kim raramente viaja al extranjero y no salió de Corea del Norte desde que comenzó la pandemia del covid-19.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un funcionario no identificado, informó que el tren en el que supuestamente viajaría Kim parecía haber partido ya hacia Vladivostok. Además, la emisora YTN señaló que Seúl “espera que el presidente Kim se reúna con el presidente Putin de Rusia pasado mañana”, miércoles.

Rusia, un aliado histórico de Pyongyang, fue un respaldo crucial para el aislado país durante décadas, y sus vínculos se remontan a la fundación de Corea del Norte hace 75 años. Kim respaldó firmemente la invasión de Ucrania por parte de Moscú, incluso, según Washington, suministrando cohetes y misiles.

En julio, Putin elogió el “firme apoyo de Pyongyang a la operación militar especial contra Ucrania”. Cabe mencionar que Vladivostok ya fue escenario de una cumbre entre Putin y Kim en 2019.

Desde Washington, el Departamento de Estado afirmó que la visita muestra que Putin está buscando ayuda. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, expresó: “Tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y pedir ayuda en una guerra que esperaba ganar en el primer mes, lo describiría como si estuviera suplicando por ayuda”.

Estados Unidos advirtió la semana pasada que Pyongyang pagaría “un precio” si suministra armamento a Rusia para su guerra en Ucrania. Washington argumenta que Rusia podría utilizar armas norcoreanas para atacar los suministros ucranianos de alimentos y la infraestructura de calefacción de cara al invierno, intentando “conquistar un territorio que pertenece a otra nación soberana”.

Andrei Lankov, experto en Corea del Norte de la Universidad Kookmin de Seúl, considera que la reunión entre Putin y Kim forma parte de un “suave chantaje diplomático” de Rusia hacia Corea del Sur, ya que Moscú no quiere que Seúl entregue armas a Kiev.

Es importante mencionar que Seúl es un importante exportador de armas y vendió tanques a Polonia, aliada de Kiev, pero su política nacional le prohíbe vender armas en conflictos activos.

Cheong Seong-chang, investigador del Instituto Sejong, declaró a esta agencia que si Corea del Norte ampliara su cooperación militar con Rusia, “aumentaría la probabilidad de un conflicto prolongado en Ucrania”.

Según el investigador, la recompensa de Pyongyang por ayudar a Moscú podría contribuir a acelerar el desarrollo de submarinos nucleares y satélites de reconocimiento norcoreanos.

Kim mostró repetidamente su preferencia por el tren para viajes internacionales. Su padre y predecesor, Kim Jong Il, era conocido por su miedo a volar. Al parecer, el líder actual no confía en su jet privado debido a su preocupación “por la posibilidad de bombardeos aéreos por parte de Washington”, según Yang Moo-jin, presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl.

En 2019, Kim realizó un viaje de 60 horas de ida y vuelta en tren desde Pyongyang a Hanói después de una cumbre con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.