Jair Bolsonaro advierte de lucha entre el ‘bien contra el mal’ en elecciones de Brasil

Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, definió este domingo la disputa política contra la izquierda en el país como una lucha “del bien contra el mal”, ante miles de seguidores en un acto con tinte electoral organizado por su partido.

“Nuestro enemigo no es externo, es interno. No es una lucha de izquierda contra derecha, es una lucha del bien contra el mal, y vamos a vencer”, afirmó el mandatario ultraderechista en el encuentro nacional desarrollado en Brasilia por el Partido Liberal (PL), en referencia a su posible rival en las elecciones de octubre, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

[ Juez de Suprema Corte de Brasil revierte bloqueo de Telegram, clave para Jair Bolsonaro ]

El evento había sido anunciado inicialmente por la fuerza política a la que Bolsonaro, de 67 años, se afilió en noviembre como el lanzamiento de su candidatura, pero sus organizadores reformularon la convocatoria ante las advertencias sobre una posible infracción a la ley electoral. Según el cronograma oficial, la campaña no puede comenzar hasta el 16 de agosto.

En cambio, el PL anunció el lanzamiento de un movimiento de afiliación, orientado a “fortalecer y ampliar la base electoral del Partido” con el lema “Es con él que yo voy”, junto a imágenes de Bolsonaro. Sin embargo, muchos de los seguidores que asistieron al acto en la capital brasileña llevaban camisetas o insignias con la leyenda “Bolsonaro 2022″.

“A veces me revuelve el estómago tener que jugar dentro de las cuatro líneas (de la Carta Magna), pero juré, y no de la boca para afuera, respetar la Constitución”, reconoció el presidente en su discurso. Además, Bolsonaro rechazó las encuestas que colocan adelante en las intenciones de voto al exmandatario izquierdista Lula da Silva, quien aún no ha oficializado su candidatura.

“Ya han escuchado que una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. (Pero) les digo que una encuesta mentirosa publicada mil veces no hará un presidente”, señaló, entre aplausos de los presentes.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participa en un evento del derechista Partido Liberal (PL), al que se unió oficialmente en noviembre pasado para presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en un centro de convenciones en Brasilia. (EVARISTO SA/AFP)

Según el último sondeo de Datafolha difundido el jueves pasado, el líder del PT (Partido de los Trabajadores) aventaja con un 43% de la intención de voto a Bolsonaro, que acumula un 26%. “La certeza del éxito es que tengo un ejército a mi lado (...) formado por cada uno de ustedes. Podemos perder algunas batallas, pero no perderemos la guerra”, expresó a sus seguidores.

Marco Aurélio Ferreira, un empleado público de 59 años que asistió al acto, confía en que Bolsonaro conseguirá un segundo mandato: “Tengo certeza. Lo veo por cómo lo aclama el pueblo dondequiera que va. Esa es la encuesta más favorable para él”, dijo.

La vigilancia sobre el proceso electoral llegó incluso al festival Lollapalooza que cierra este domingo en Sao Paulo. Un ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió manifestaciones políticas a los artistas que se presenten en el evento, tras un reclamo del partido de Bolsonaro el sábado ante críticas de dos cantantes.

[ Justicia concede a Bolsonaro medalla al ‘mérito indigenista’ en medio de críticas por explotar sus territorios ]