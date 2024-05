Día de Star Wars: Joe Biden y Mark Hamill envían mensaje en el ‘May the 4th’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó el Día de Star Wars para demostrar su fanatismo al unirse a la celebración del May the 4th, conocido también como el Día de Star Wars o la Guerra de las Galaxias.

En un posteo, Biden deseó que “la fuerza esté de tu lado” y sorprendió al aparecer en un video junto a Mark Hamill, protagonista de las películas en su papel de Luke Skywalker, quien respondió con el icónico “siempre”, seguido de la frase de Biden.

Además, en el post escribió “tuvimos un muy buen presentimiento sobre esto”.

LEA MÁS: May the 4th: Vea cómo celebran los fans de ‘Star Wars’ en el Cómic Con Costa Rica

Esta famosa expresión se vuelve viral cada 4 de mayo debido a su coincidencia con la fecha y a la similitud fonética entre “May the 4th” y “May the Force be with You”.

Por otro lado, Joe Biden continúa buscando fortalecer su imagen de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, aprovechando, como es costumbre, el impulso de las redes sociales.