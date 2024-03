Jair Bolsonaro acusado de evadir la justicia tras pasar dos días en embajada húngara en Brasil

Brasilia. El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro “pasó dos días alojado” en la embajada de Hungría en Brasilia, informaron este lunes sus abogados, quienes negaron que él hubiera buscado refugio allí en febrero para evitar la justicia.

La defensa del ex mandatario de ultraderecha (2019-2022) emitió un comunicado en respuesta a un informe del The New York Times, que afirmaba que Bolsonaro se había “escondido en la embajada húngara” el mes pasado, poco después de ser objeto de una “investigación policial”.

El periódico estadounidense publicó imágenes de una cámara de vigilancia que mostraban al ex presidente ingresando a la sede diplomática de Hungría en Brasilia la noche del 12 de febrero y saliendo el 14 por la tarde.

La estadía ocurrió cuatro días después de que la policía le confiscara el pasaporte como parte de una operación en la que fue señalado como sospechoso de planear un golpe de Estado.

Los abogados de Bolsonaro afirmaron en un comunicado que el expresidente “pasó dos días hospedado en la embajada de Hungría en Brasilia para mantener contacto con autoridades del país amigo”.

Además, señalaron que Bolsonaro mantiene una buena relación con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, con quien se encontró recientemente en la investidura del presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires.

Durante su estancia en la embajada, según el comunicado, Bolsonaro fue invitado y sostuvo conversaciones con varias autoridades del país amigo, actualizando los contextos políticos de ambas naciones. Asimismo, los abogados rechazaron cualquier otra interpretación como parte de la ficción y advirtieron que podría ser calificada como “fake news”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó, el año anterior, a la Policía Federal su participación en un presunto plan para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inacio Lula da Silva. (EVARISTO SA/AFP)

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien está a cargo de una investigación contra Bolsonaro, otorgó “un plazo de 48 horas” al expresidente para que explique ante la justicia su visita y estancia en la embajada húngara, según informaron fuentes de la corte a esta agencia.

La policía inició el 8 de febrero la operación “Tempus Veritatis” (la hora de la verdad, en latín) contra Bolsonaro y varios de sus cercanos aliados, incluidos algunos de sus exministros.

Según la investigación, son sospechosos de participar en un presunto plan de golpe de Estado que tenía como objetivo evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023.

Bolsonaro niega estas acusaciones y afirma ser víctima de una “persecución”.

Tras la divulgación de los videos, el embajador húngaro, Miklos Tamás Halmai, fue convocado por la secretaria para Europa y América del Norte, Maria Luísa Escorel, para proporcionar aclaraciones sobre la estadía, según informó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta agencia.

El diplomático estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante aproximadamente 20 minutos, detalló la fuente.

‘Miedo de ser detenido’

Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), aludiendo a Lula, acusó al exmandatario en la red social X de tener la intención de “huir” por “miedo de ser juzgado por sus delitos, de ser condenado, miedo de ser detenido”.

Otro miembro del partido, el diputado Lindbergh Farias, informó que ha solicitado al fiscal general de la República la “prisión preventiva” de Bolsonaro. Farias afirmó: “Esta estadía en la embajada sugiere que el expresidente intentaba aprovechar su amistad con un colega líder de extrema derecha para escapar del sistema judicial brasileño”.

El propio Bolsonaro respondió a los señalamientos, aunque sin mencionarlos explícitamente, durante un evento del Partido Liberal en Sao Paulo.

Manifestó: “Hasta el día de hoy mantengo relaciones con algunos jefes de Estado en todo el mundo (...) También frecuento embajadas aquí en Brasil, hablo con estos embajadores”, poco después de la divulgación del reporte.

Mientras la operación Tempus Veritatis estaba en desarrollo, el primer ministro Orban calificó a Bolsonaro de “patriota honesto” en sus redes sociales y lo animó a “continuar luchando”.

Bolsonaro, de 69 años, fue inhabilitado en junio pasado para presentarse a cargos públicos debido a la difusión de informaciones falsas sobre el sistema de voto electrónico en Brasil.

Además, está siendo investigado por varias causas adicionales. La semana pasada, la policía recomendó su imputación por un caso de falsificación de certificados de vacunas contra el covid.