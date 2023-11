Argentinos salen este domingo a polarizado balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

Los argentinos acuden este domingo al balotaje para elegir presidente entre el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, y el líder ultraliberal Javier Milei, en uno de los comicios más reñidos y polarizados de sus 40 años de democracia.

Con una inflación anualizada de 143%, Massa se esfuerza por mostrarse como un líder sereno y experimentado, capaz de superar la grave crisis económica de Argentina con un gobierno de unidad nacional en el cual integraría a dirigentes de otras fuerzas políticas, con un “Estado fuerte y protector”.

Milei, ajeno a la política hasta que fue electo diputado en 2021, se presenta como libertario y anarcocapitalista. Ha prometido eliminar el Banco Central y dolarizar la economía para terminar con la emisión monetaria y la inflación.

En la primera vuelta del 22 de octubre, Massa sacó 37% de los votos y Milei 30%. Para el balotaje, el ultraderechista obtuvo el respaldo del expresidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio (24%).

Para esta segunda vuelta, los sondeos prevén un empate técnico, y los dos candidatos intentan hasta último minuto atraer a los indecisos, cruciales para el triunfo.

“La economía está a punto de explotar. Me preocupa mucho la educación y la salud pública. No tengo claro a quién votar. Pienso a futuro y ninguno me deja conforme. Uno ya trajo problemas y el otro trajo ideas muy explosivas”, dijo a la AFP Máximo Alberti, un estudiante de 17 años que por primera vez va a una elección.

Amenazas a Massa

La campaña osciló entre los sentimientos de enojo hacia la política tradicional que representa Massa y de miedo por los planteamientos disruptivos de Milei, que se ha mostrado a favor de la venta libre de armas y llegó incluso a declarar que la oferta de órganos humanos puede constituir “un mercado más”.

Massa y Milei cierran campaña para incierto balotaje presidencial en Argentina

Parte de los efectos de la polarización en Argentina Massa ha hecho público amenazas a él y su familia en redes sociales. Debido a esto. el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondió el posteo de Massa en X para informar sobre las últimas novedades de la actuación policial tras el episodio de las amenazas contra la familia del candidato de Unión por la Patria.

“Cumplo en informarte que la prófuga, quinta autora de las amenazas, fue detenida en el día de hoy”, escribió Fernández.

Las detenciones se ordenaron tras una investigación que la Policía Federal (PFA), a través del Área de Cibercrimen y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, llevó a cabo en las redes sociales de Instagram y TikTok por las amenazas recibidas por la familia Massa.

Tras realizar varios allanamientos se lograron establecer los domicilios de los imputados, según indicaron fuentes de esa fuerza.

Dos de los sospechosos fueron detenidos en Córdoba, uno en Chaco y el restante en el barrio porteño de Villa Devoto, y todos ellos fueron puestos inmediatamente a disposición de la Justicia a fin de ser indagados en lo inmediato.

En los operativos colaboraron las Dependencias de la PFA de las provincias de Córdoba y Chaco (DUOF): durante su realización se secuestraron, en los domicilios allanados, todos los dispositivos utilizados en la maniobra, en rigor teléfonos y computadoras, se informó.

“Estamos ante una de las campañas más agresivas que he presenciado, y la sociedad se ha polarizado todavía más”, dijo a la AFP Paola Zubán, directora de la consultora Zubán, Córdoba y Asociados, quien prevé un resultado muy reñido.

“Será una elección voto a voto”, señaló Zubán.

Tercera economía de América Latina, históricamente la sociedad argentina se ha enorgullecido de su extensa clase media. Pero hace ya más de una década que la economía no crece, y en cambio la pobreza ha aumentado hasta tocar a más de 40% de la población.

Argentina está endeudada con el Fondo Monetario Internacional a través de un programa crediticio por 44.000 millones de dólares que le exige una importante reducción del déficit fiscal.

En ese declive, el discurso de Milei contra lo que llama “la casta política chorra (ladrona)” logró un eco mayor al imaginado.

“Me preocupan las políticas que está aplicando el actual gobierno. No están viendo al país ni a la gente. Yo voté a Milei y lo voy a volver a votar. Los políticos lo único que hacen es mirar su bolsillo”, aseguró Alejandro Santacruz, un carnicero de 49 años.

El libertario Milei fue ovacionado en un acto masivo y Massa charló con un grupo de estudiantes al cerrar ambos sus campañas este jueves, en un ambiente crispado en Argentina ante el balotaje presidencial del domingo que se anticipa reñido.

Milei, un economista de 53 años que propone dolarizar la economía y recortar significativamente el gasto público, cantó, arengó y habló entre vítores en el acto más multitudinario de su campaña este jueves en la ciudad de Córdoba, un bastión del antikirchnerismo en el norte del país.

“Nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años”, dijo el dirigente ultraderechista. Refiriéndose a los opositores que aseguran que su propuesta es un salto al vacío, arengó: “¡De qué salto al vacío me hablan, si nos estamos yendo al mismísimo infierno!”.

“Lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista, o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad”, añadió el candidato en sus breves palabras, minutos antes del comienzo del partido Argentina-Uruguay por las eliminatorias del Mundial-2026.

Miles de simpatizantes llevaban banderas argentinas y amarillas, color del partido La Libertad Avanza, y coreaban “la casta tiene miedo”, el himno de batalla del candidato contra la clase política de la que denostó durante toda su campaña.

“Los que estamos aquí votamos con esperanza, no con bronca (rabia). Milei es un cambio que necesitamos los argentinos. Si gana Massa, el camino nuestro es totalmente incierto”, comentó César Andrada, un comerciante de 70 años que arengaba con un megáfono.

Andrada había votado inicialmente por la conservadora Patricia Bullrich, quien quedó tercera en la primera vuelta de octubre y, junto al expresidente Mauricio Macri, apoyó luego a Milei.

Al iniciar el acto, Bullrich se dirigió al candidato y le dijo: “Te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio y con patriotismo te acompañamos, Javier”.

Los sondeos anticipan un escenario de empate técnico.

Reivindicar la memoria

Massa, un peronista de centro, prefirió cerrar su campaña con encuentros pequeños. Prometió a un grupo de empresarios “un país y un gobierno que defienda a su industria”, antes de visitar este jueves una escuela secundaria en Buenos Aires donde fue ovacionado por los estudiantes.

“Que este sea nuestro cierre de campaña representa el país que queremos. Vengo a decirles que vamos a defender y mejorar la educación pública, inclusiva y gratuita”, lanzó Massa.

A pesar de sus promesas de incorporar a todos los partidos en un gobierno de unidad nacional en caso de ganar, Massa lucha por lucir creíble siendo el ministro de Economía bajo cuya gestión la inflación llegó al 143% anualizado y la pobreza tocó a más del 40% de la población.

Pero sus votantes aducen otras razones para elegir a este abogado de 51 años.

“Voy a votar a Massa porque estoy en contra de Milei, porque reivindico los derechos humanos, la salud y la educación. Esta vez hay que votar por la democracia”, comentó a la AFP Carolina Cova, de 27 años, al pasar frente al colegio Carlos Pellegrini, donde el ministro hizo su último acto.

Este mismo jueves, las Madres de la Plaza de Mayo fueron acompañadas en su tradicional ronda semanal por cerca de 1.000 personas que protestaron contra lo que consideran el “negacionismo” del bloque mileísta con respecto a la dictadura argentina (1976-1983).

“Nos parece que frente al discurso del negacionismo hay que reivindicar el lema de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo Olivia Col, una estudiante de medicina de 21 años, quien asistió junto a dos amigas.

Desde el viernes está la veda electoral, que prohíbe cualquier acto de campaña.

Massa y Milei cruzan ataques en último debate por la presidencia de Argentina

Discurso de fraude

La última semana ha estado signada por acusaciones de fraude que la campaña de Milei denuncia por anticipado, algo inédito en los 40 años de democracia argentina.

Así, para el domingo se abstuvo de enviar todas las boletas de su partido a los centros electorales, al aducir que no confía en el mecanismo de custodia..

Aunque los expertos consideran que el sistema electoral es sólido y en la democracia nunca ha sido contestada elección alguna, Zubán advierte que la idea del fraude “ha calado en un sector de la población”.

“Es un recurso conocido de las derechas radicales denunciar fraude antes de la votación. Lo hicieron los expresidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump. Se intenta deslegitimar la elección si gana el otro”, señaló la consultora política.

Para esta elección, que es de asistencia obligatoria, están inscritas en el padrón 35,8 millones personas. Unos 86.000 militares y policías están a cargo de custodiar el proceso.

El nuevo presidente debe asumir el 10 de diciembre por un periodo de cuatro años.