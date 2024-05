¿Cuánto se paga en impuestos por los vehículos nuevos? Comparamos 8 países de América Latina

Los impuestos suelen representar montos considerables al importar bienes, y los vehículos no son la excepción. Las cargas tributarias pueden determinar desde el tipo de automóvil que se adquiere hasta su origen o antigüedad, según las leyes fiscales de cada país.

Con la colaboración de la firma Deloitte, en esta edición de La Dataserie presentamos una lista de las tasas fiscales que se aplican en ocho países de Latinoamérica para la importación de vehículos nuevos, incluido Costa Rica.

Para ello, se seleccionaron ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana; y se examinó su marco fiscal para determinar la carga tributaria total al importar un vehículo nuevo. Esto se debe a que no todas las naciones permiten la importación de vehículos usados, o solo lo permiten en casos excepcionales, como Argentina, Colombia y Brasil.

Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, explicó que cada país tiene un cálculo de carga tributaria diferente, y añadió que estos suelen ser complejos ya que las jurisdicciones aplican diferentes impuestos internos para los vehículos. Por ejemplo, Brasil aplica impuestos federales que varían de un estado a otro.

Para determinar la carga impositiva se hizo un cálculo de todos los impuestos aplicados a la importación para el consumidor final, entre los que están el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Derechos Arancelarios a la Importación, el impuesto selectivo al consumo, impuestos internos especiales, impuestos federales en el caso de Brasil, el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios en Panamá y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, en República Dominicana.

LEA MÁS: ¿Cuáles son las marcas de vehículos más vendidas en Costa Rica? Importaciones aceleraron este 2023

Veamos los números

Antes de verificar los datos, se estableció un tipo específico de vehículo según sus características técnicas, para que la carga tributaria sea comparable entre los países. Se tomó un modelo nuevo con una cilindrada de entre 1.500 centímetros cúbicos (c. c.) y 3.000 c. c., motor de gasolina, tipo sedán, tracción 4x2 y capacidad para menos de seis pasajeros.

Según Salas, la carga tributaria es el porcentaje total calculado de todos los aranceles con proporción al valor al 17 de abril, pues no todos los impuestos se calculan sobre el mismo valor. En todos los casos, se supuso que el valor CIF del vehículo importado (valor real, incluido seguro y flete) es de $24.050.

El país con los impuestos más altos para la importación de vehículos es Brasil. Es importante destacar que allí existen tarifas federales que pueden variar según cada estado. Para este caso particular, se investigó São Paulo.

Salas explicó que en Brasil la carga tributaria es “compleja”, pero que en la ciudad de São Paulo se paga 115% de tributos en esa transacción. Esto significa que para un vehículo con un valor CIF de $24.050 se pagan $27.657,5 en impuestos y nacionalización, lo que eleva el costo total a $51.707,5.

En segundo lugar está Costa Rica, donde la base imponible está determinada por un valor de referencia llamado “clase tributaria” o el valor aduanero del vehículo. El impuesto a pagar se calcula sobre el monto más alto.

Aquí, la carga tributaria es del 82%, lo que significa que bajo el mismo ejemplo se pagan $19.704,17 en aranceles e impuestos de nacionalización, lo que eleva el precio final del vehículo a $43.754,14.

LEA MÁS: ‘Renting’ se coloca como alternativa financiera para estrenar vehículo

En tercer lugar se ubica Argentina, donde la carga es de 76% del valor CIF del vehículo. O sea, que si ese valor es de $24.050, los tributos a pagar son $18.278, elevando el costo a $42.328.

Le siguen República Dominicana y Colombia con 62% y 61% respectivamente. En el caso del país caribeño, el importador debería pagar $14.830, llevando el valor total a $38.880; mientras que en el país suramericano deberá liquidar $14.586 en impuestos, elevando el precio final a $38.636,33.

De la lista de ocho países, en los últimos tres lugares se encuentran México, Panamá y Chile, con 42%, 32% y 26%, respectivamente, todos por debajo del 50% del valor CIF.

De la lista, Chile es el país con las tasas impositivas más bajas para la importación de vehículos. En este caso, para el mismo vehículo, el consumidor solo deberá pagar $6.288 por aranceles e impuestos de nacionalización, lo que llevaría el valor a $30.338. Es importante señalar que en este país no se permite la importación de automóviles usados.