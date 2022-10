Hoy hace 50 años: Naciones Unidas cumplió 27 años

Texto original publicado por La Nación el 25 de octubre de 1972

El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), celebró el 24 de este mes, el XXVII aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estuvieron presentes los 60 expertos que ese organismo tiene en nuestro país, así como funcionarios que laboran con ellos en sus diferentes dependencias.

Además se destacó el gran esfuerzo que hace la ONU para contribuir al desarrollo económico de Costa Rica.

El Dr. J. Schotzenberger, representante del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de nuestro país, tuvo a su cargo la lectura del mensaje que en esa misma fecha leyó ante la ONU, en Nueva York, el secretario general, señor Kurt Waldheim.

En dicho mensaje, el señor Waldheim expresa que: “El mundo no podrá descansar mientras el último conflicto no se haya resuelto y las principales injusticias no se hayan remediado”.

Asimismo, externó “El año pasado se advirtieron algunas señales de esperanza a este respecto; en Europa se establecen vínculos entre el este y el oeste; China, el país más populoso del mundo, ocupa su lugar en las Naciones Unidas; nuestra organización es casi universal; los dirigentes de países grandes y pequeños han comenzado a reunirse, a mantener conversaciones y a trocar cooperación sus viejas diferencias”.

Por otra parte, el Dr. Eduardo Dorian habló en nombre de la Asociación Costarricense pro Naciones Unidas, creada.

Para respaldar los programas de la ONU en el país, declaró: “Nuestro propósito es facilitarles la vida en Costa Rica a los expertos de la ONU, a la orden de los cuales estamos para limar las asperezas que se presenten en sus trabajos, y para servirles de intermediarios en alguno de sus problemas”.

En otras noticias: Copiado!

Sancionan a médicos por no ir a huelga

El Colegio de Médicos y Cirujanos envió una nota a los doctores Cortés y Steinvorth, en la que les ordena que “hoy no deben trabajar” y que, además, “deben depositar la multa de ¢200 cada uno”.

La sanción proviene de que estos dos galenos se rehusaron a plegarse al último paro ordenado por la Unión Médica Nacional, para lograr mejoras salariales y de trabajo.

Cortés trabaja en el Hospital Tony Facio de Limón y Steinvorth en el Hospital San Juan de Dios y en el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Preguntamos al doctor José Luis Orlich, Ministro de Salubridad, si sabía algo al respecto. Nos dijo que efectivamente, hoy fue el día que se fijó para que ambos doctores cumplieran la pena. Asimismo, agregó: “Pero lo que sí me da pena es que no se haya tomado en cuenta la derogatoria del artículo en que se basa el colegio para sancionar a estos dos médicos, ya se publicó, hace días, el decreto por el que se deroga dicho ordenamiento”, afirmó.

“Le pedí al asesor legal del Ministerio de Salubridad, licenciado Alfredo Robles, que preguntara a la Procuraduría General de la República si los entes patronales estaban en la obligación de acatar esa orden”, sostuvo.

De las investigaciones que hizo el licenciado Robles, se deduce que las juntas de protección social y el INS, no están obligados a cumplir el acuerdo del Colegio de Médicos, por cuanto no hay base legal que lo respalde.

Árabes planearon ataques en Europa

Funcionarios israelíes de seguridad recibieron informes de que guerrilleros árabes proyectaron ataques terroristas en Europa similares a los perpetrados durante los Juegos Olímpicos y esta vez los blancos pueden ser alemanes occidentales o europeos prominentes, según el diario israelí “Maariv”.

El periódico afirma que las fuentes recibieron información de Europa de que los grupos guerrilleros proyectan una nueva ofensiva.

El artículo añade que los movimientos, además de realizar agresiones, prevén atacar a los palestinos moderados que viven bajo ocupación israelí en la ribera occidental del Jordán.

El hijo de un exmiembro del Parlamento jordano fue muerto a balazos el lunes cerca de la ciudad árabe de Hetron.

“Maaariv” informó de que los servicios europeos de seguridad han frustrado planes de la organización Setiembre Negro, que se atribuyó la matanza de Múnich para asesinar a una prominente personalidad europea no identificada.