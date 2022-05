‘Se le olvidó su hija’: Youtuber critica a padre de Debanhi Escobar

A través de Twitter, internautas mostraron su descontento ante el video del youtuber, pues aseguran que solo lucró con el caso para ganar vistas y monetizar dichos videos.

Nuevo León. Luego de darle seguimiento durante varias semanas, Fabián Pasos, conocido como “Mafian TV” anunció su retiro “de manera rotunda y absoluta” en el caso de Debanhi Escobar , quien fue encontrada sin vida el pasado 22 de abril en el interior de una cisterna del Motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

A través de un video de su canal de YouTube, Fabián Pasos explicó los motivos por el cual decidió retirar su apoyo en el caso de la joven.

“¿En qué momento Debanhi Escobar se convirtió en el reality show de su propia historia?, ¿En qué momento el caso más importante de feminicidio en México se convirtió en la burla de toda la sociedad de Nuevo León?”, expresó el youtuber. “Me queda claro, que tanto tú como yo somos peones del sistema. Que por más que intentemos descubrir la verdad, nunca será revelada en su totalidad”, agregó.

Asimismo, dijo que el padre de Debanhi se convirtió en los que más criticaba, pues apoya “las mentiras de una Fiscalía”. “¿Qué pudo haber ocurrido para que el padre de Debanhi se convirtiera en lo que más criticaba? Apoyar las mentiras de una Fiscalía, como si esto se tratase de la verdad absoluta, cuando él mismo aseguró haber perdido la fe en las instituciones de su estado, misma que él aseguró lo habían engañado”, dijo.

De igual manera, otra de las razones por la cual Mafian TV se hará a un lado del caso, es porque según él, el padre de la joven “solo quiere vistas y seguidores”. “Me queda claro que se ha olvidado de sus clases como maestro en secundaria, para ahora cautivar a las audiencias en su nuevo reality show junto con su esposa, creado a base de la muerte de su propia hija”.

“No puedo apoyar un canal de YouTube que funge como vocero de la Fiscalía, donde aparenta ser directo y trasparente, cuando en realidad funciona como distractor de la investigación”, añadió.

Finalmente, el influencer se preguntó sobre “quién redactará el guion que será digno del Oscar para que todo Nuevo León y todo México logré entender y creer la historia que están tramando para limpiar la porquería que hoy revolvió las aguas, en un gobierno que a mí parecer se salió de control”.

“Si a usted, Mario Escobar, se le olvidó su hija a las 5 de la mañana con 18 años, a mí no, yo sí hubiera contestado ese teléfono y hubiese estado ahí para que nada le sucediera a mi hija”, sentenció Mafian TV.

Usuarios de redes lo critican

A través de Twitter, internautas mostraron su descontento ante el video del youtuber, pues aseguran que solo lucró con el caso para ganar vistas y monetizar dichos videos.

“¿Apoyo? Apoyar es hacerlo de manera desinteresada, y tú has monetizado todos o la mayoría de los vídeos del caso. Claro, es tu trabajo, pero no vengas en este momento a decir que retiras el apoyo; es mejor decir, esto se me está complicando y ya no estoy ganando lo que antes”, se lee en el comentario.

“En lugar de pasar a otra cosa, avisa que hará nuevo video y mañana hará otro y otro y otro, así genera vistas, por cierto, en cada uno de sus videos le da vueltas y vueltas, repite, pone videitos, crea expectativa, vuelve a dar vueltas y hasta el final da la nota. ¿No lucra?”, dijo otra usuaria.

Colectivo feminista interviene

Por su parte, el colectivo feminista Las Brujas del Mar, lanzó una petición para que los creadores de contenido no lucren con los casos de feminicidio como el ocurrido con Debanhi.

A través de la plataforma change.org, el colectivo expuso que tras la búsqueda y el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar en una cisterna en el motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, el caso despertó el interés “para que personas que generan contenidos en redes como YouTube, YouNow, Twitch y Facebook recurran a instrumentalizar el caso de Debanhi y a su familia con el fin de desarrollar narrativas tendenciosas y amarillistas a modo de generar reproducciones y suscriptores en sus múltiples plataformas”.

En su propuesta, ponen de ejemplo a Mafian TV, a quien acusan de haber ganado miles de dólares lucrando con el caso de Debanhi.

“Tal es el caso de Fabián Pasos (MafianTv) , quien hizo 23 videos sobre el tema con más de dos millones de reproducciones cada uno en YouTube, hecho que la plataforma condecoró con una placa de 1 millón de suscriptores y pagos de miles de dólares a través de la monetización de sus videos, como puede comprobarse a través del sitio de análisis de métricas ‘Social Blade’

“Esto sin contar el dinero recibido en YouNow, Facebook y Twitch donde también estuvo subiendo contenido que generaba morbo entre las audiencias para seguir lucrando a costa de la desaparición y feminicidio de Debanhi y su familia”, detalló el colectivo.

Por ello, hicieron un llamado a los usuarios en redes a que las plataformas no permitan la monetización de contenido relacionado con casos de violencia contra las mujeres. “Que si una persona siente deseos de informar o compartir sus opiniones en torno a un caso no pueda lucrar con el mismo y de esta forma se pueda dejar de incentivar y premiar a estos personajes que lejos de buscar la verdad y la justicia, malinforman y revictimizan” agregaron.

Cabe destacar que a 13 horas de haber dado a conocer la petición por redes, 2.379 firmaron la propuesta.

