Caso de Debanhi: Su padre revela que joven fue adoptada y periodista cuestiona su postura

Nuevo León. Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa , reiteró el martes que su hija no cayó en la cisterna del hotel Nueva Castilla, sino que su cuerpo fue sembrado. Además reveló que él y su esposa, Dolores Bazaldúa —con quien lleva 28 años casado— adoptaron a la joven cuando tenía apenas un año y cuatro meses.

A lo largo de la entrevista, la periodista María Julia Lafuente cuestionó a Mario Escobar sobre su aparente cambio de postura, pues en principio, según mencionó la conductora, Escobar coincidía con las versiones aportadas por la Fiscalía de Nuevo Léon en el caso.

Con base en los primeros peritajes dados a conocer por la Fiscalía , se manejó la teoría de que Debanhi había caído sola en el pozo de agua donde fue hallado su cuerpo; sin embargo, no existen evidencias que sustenten dicha teoría, pues incluso se realizaron cateos cuatro veces en el hotel Nueva Castilla, previo al hallazgo del cuerpo de la joven.

En los primeros momentos de la entrevista, la conductora recordó a Escobar que los últimos días fue enfático en señalar que el cuerpo de su hija fue sembrado en la cisterna del hotel Nueva Castilla, y le mencionó que cambió su postura al ver unos videos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Con base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan?”, le cuestionó María Julia Lafuente a Escobar, quien atajó comentando que en ningún momento ha cambiado su postura. “No sé si esa fue la percepción de varia gente o su mentalidad. Cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que sigue la investigación”, comentó visiblemente confundido.

“Se vieron videos y hasta ahí, yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura”, dijo el padre de la joven de 18 años.

En medio de la conversación que evidentemente se tornó incómoda para ambas partes, María Julia Lafuente mostró un periódico a Mario Escobar y le mencionó “aquí está señalado, palabras suyas”. Y ante ello Escobar reafirmó que considera que a su hija la mataron y sembraron su cuerpo en el Hotel Nueva Castilla.

“Hablando de versiones, ¿aceptan la que indica que Debanhi falleció por una contusión profunda de cráneo o no la acepta usted?”, dijo la presentadora de noticias, a lo que el padre de la joven se apresuró a decir que no la acepta.

¿Lo ha externado a las autoridades?, le pregunta la conductora y Escobar mencionó que ya tiene peritajes independientes a los realizados por la Fiscalía de Nuevo León y “en su momento los daremos a conocer y los analizaremos primero con las autoridades competentes”.

Sobre el informe que se prevé que presente mañana la Fiscalía sobre las últimas horas de Debahni, Lafuente preguntó qué espera al respecto de dichas indagatorias.

“Gente de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de España, de Alabama, de Venezuela me han mandado mensajes de apoyo, que quieren saber la verdad”, dijo Escobar. “Espero verlo y espero decir si es cierto o no porque yo también tengo mi cronología con base a la carpeta. Espero que analicen la carpeta las personas que vienen de México, los observadores, para checar si realmente pasó eso” añadió.

Por sus comentarios, la periodista de Telediario fue señalada en redes sociales por su aparente falta de tacto hacia Mario Escobar y su insistencia en cuestionar qué versión de los hechos acepta, la aportada por las autoridades o la obtenida del peritaje independiente que solicitó sobre la muerte de su hija.

