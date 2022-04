Caso de Debanhi Escobar: Supuesto chofer de taxi asegura que no la tocó

Nuevo León. Juan David Cuéllar, el supuesto chofer que recogió a Debanhi Escobar la madrugada del 9 de abril y le tomó la última fotografía en la que se ve con vida, aseguró que la joven se bajó del taxi por voluntad propia.

En entrevista con el noticiero INFO7, el hombre relató que alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril recibió mensaje por WhatsApp de las amigas de Escobar para que pasara por ellas en el lugar donde había una fiesta, pero las chicas solo subieron a Escobar y ellas se fueron en otro vehículo con más personas.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”, relató en entrevista con el periodista Luis Padua.

El chofer relató que Escobar le dijo que las otras jóvenes eran malas amigas porque la había dejado. También indicó que la joven no le dio la dirección de su casa, por lo que él envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección, pero tampoco se la proporcionaron.

Juan David explicó que la joven le pidió un cable para cargar su celular y se pasó al asiento de adelante. De acuerdo con su versión, la joven le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto. “Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo se baja ahí es donde yo tomó las fotografías le aviso a su amiga de que se bajó”, relató el chofer.

Peritos llegan a cinco días del hallazgo

A cinco días del hallazgo del cuerpo de la joven, arribaron al Motel Nueva Castilla peritos del Instituto de Criminología y Servicios Periciales de Nuevo León para comenzar con las labores de campo.

[ Debanhi Escobar presentaba golpes en frente, nariz y boca ]

Es una escena que probablemente fue contaminada, consignó la reportera Itzel Cruz Alanís para ForoTV, ya que el motel fue reabierto y personal del mismo siguió operando pese a que se investigaba la desaparición de la joven. La zona fue acordonada por peritos que solicitaron a medios y curiosos retirarse.

Sin embargo, hasta el momento, los trabajos periciales no comenzaron dentro del establecimiento y todo se desarrolla solo en la parte exterior, donde los peritos realizaron algunas mediciones.

Última foto tomada a Debanhi por el taxista Juan David Cuéllar.