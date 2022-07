¿Qué se sabe sobre el sospechoso del asesinato de Shinzo Abe?

Tokio. El hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue arrestado e identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años. La policía afirma que admitió haberle disparado con un arma de fabricación casera en un mitin el viernes. Pero ¿Qué más se sabe sobre este sospechoso hasta ahora?

¿Quién es Yamagami? Copiado!

Yamagami explicó a la policía que había servido en la Marina de Japón, la Fuerza de Autodefensa Marítima, durante tres años a partir del 2002.

Recientemente trabajó en una fábrica en el oeste de Japón alrededor de un año y medio, pero renunció en mayo del 2022, según informes de los medios locales. “Su actitud hacia el trabajo era un problema. Estoy sorprendido”, afirmó el exgerente de la planta al periódico Mainichi Shimbun.

Yamagami habló con la policía después del ataque de una manera “clara y precisa”, según los oficiales. Excompañeros de secundaria, entrevistados por la emisora pública NHK, comentaron que el sospechoso era una persona calmada, pero no un solitario. Bueno en la práctica de los deportes y en los estudios académicos.

¿Cuál podría ser el motivo? Copiado!

“El sospechoso declaró que sentía rencor contra una organización en particular, y dijo que cometió el crimen porque creía que el ex primer ministro Abe tenía una conexión con ella”, afirmó la policía. No dieron el nombre de la organización en cuestión, pero los medios de comunicación japoneses afirman que se trata de un grupo religioso, citando fuentes de investigación, pero sin dar nombres.

NHK y el Mainichi Shimbun destacaron que la familia de Yamagami había sufrido problemas como resultado de las donaciones financieras de su madre a la organización. Yamagami había planeado originalmente apuntar al jefe del grupo, pero luego cambió el enfoque a Abe, quien creía que había promovido la organización en Japón, según Kyodo News, citando también fuentes de investigación anónimas.

Esta imagen recibida del periódico Asahi Shimbun muestra a un hombre sospechoso de dispararle al ex primer ministro japonés Shinzo Abe siendo derribado por la policía en la estación Yamato Saidaiji en la ciudad de Nara. (STR/AFP)

¿Cómo se llevó a cabo el crimen? Copiado!

Yamagami aseguró que había usado un arma hecha a mano para llevar a cabo el ataque, y las imágenes de la escena mostraron un arma básica, cuadrada, con dos cañones, cubierta con cinta negra resistente. La policía registró su casa y confiscó “varios artículos hechos a mano, como armas”. Se sospecha que al menos una de las armas la hizo hace varios meses, dijo la agencia de noticias Jiji.

Esa agencia también informó que Yamagami había participado en ejercicios de tiro con fuego real en la Marina. Los oficiales dijeron que Yamagami se había enterado de la visita de Abe a Nara en línea. Se cree que tomó un tren a la estación donde el ex primer ministro estaba dando un discurso.

En imágenes dramáticas del tiroteo, Yamagami viste pantalones marrones y una camisa gris. Su boca y nariz están ocultas por una máscara quirúrgica blanca, y lleva gafas de marco estrecho bajo un largo flequillo. Llevaba una bandolera de la que al parecer sacó el arma, antes de que la dejara caer al suelo cuando fue detenido.

