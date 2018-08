“Es doloroso volver a recordar eso porque sientes una impotencia de no poder ayudar a tus compañeros; el que trataste de ayudar y no pudiste”, dijo.

Juárez aseguró que respeta las tradiciones de la ciudad y entiende que muchos recurren al comercio clandestino de fuegos artificiales porque no pueden pagar una licencia. Consideró que para evitar más accidentes, es importante que los nuevos pirotécnicos aprendan de aquellos que tienen más experiencia y de que las autoridades trabajen para ubicar y regular las operaciones clandestinas.