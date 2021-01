Los demás siguen aguardando, inmóviles. Fábio Costa, quien llegó al mediodía, sabe que demorará en irse, pero no teme ser multado por incumplir el toque de queda decretado a partir de las 7 p. m. para evitar la propagación del coronavirus: “Lo que me asusta es no llevar ese oxígeno hoy”, afirma.