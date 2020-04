Hasta ahora, Islandia ha realizado pruebas a 36.000 personas, un 10% de su población. Eso lo convierte en el líder mundial en pruebas per cápita, equivalente a 10 veces más que Corea del Sur, que ha sido elogiado en el mundo por actuar rápidamente para evaluar a su población a medida que se propagaba el virus. El país asiático ha realizado 10 pruebas por cada 1.000 habitantes, según el sitio Our World in Data.