Elon Musk quiere revertir prohibición a Donald Trump de usar Twitter

San Francisco. El empresario Elon Musk dijo este martes que levantaría la prohibición de Twitter sobre el expresidente estadounidense Donald Trump si el acuerdo para comprar la red social sale adelante.

“Revertiría la prohibición”, dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, “esto no es algo que seguro sucederá”. La oferta de $44.000 millones del jefe de Tesla para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Musk se manifestó a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones.

Anteriormente, Trump descartó volver a la red social y dijo que usaría su propio sitio web, Truth Social. “No me voy a Twitter, me quedaré en Truth”, dijo Trump a Fox News, refiriéndose a la plataforma creada como una alternativa conservadora a Facebook, Twitter y YouTube.

“Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth”, enfatizó. “Estamos recibiendo a millones de personas, y lo que estamos viendo es que la respuesta en Truth es mucho mejor que estar en Twitter. Twitter tiene bots y cuentas falsas”, explicó a la cadena.