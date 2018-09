La gente del grupo con el que iba decidió que probáramos por turnos. Cuando me toco a mí, pellizqué con aprensión la carne del durian. Primero, un pedazo muy pequeño. Al primer contacto con la lengua, hubo una explosión cremosa de varios sabores incongruentes. Conforme masticaba, apareció de fondo un sabor que a mí me pareció a licor, y en primer plano, destellos mezclados de ajo y de caramelo. Luego de tragar, la sensación “etílica” fue la que más permaneció. Me animé a dar el segundo bocado, convencida de que se trata más de un mito urbano. Y terminé mi experiencia con una tercera vez.