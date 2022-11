¿Por qué los sellos migratorios de Irak y otro países podrían cerrarle destinos a un pasaporte tico?

Luego de que se cancelara el partido de fogueo entre las selecciones nacionales de fútbol de Costa Rica y de Irak surgieron algunas dudas, pues originalmente la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) acordó con las autoridades del país asiático que los pasaportes de los jugadores no serían sellados, pero a la hora de ingresar, el país insistió en marcar el documento.

De acuerdo con el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, la situación de la Tricolor se complicó también porque Costa Rica no tiene representación diplomática en Irak. “A mí personalmente la Federación no me comentó sobre este encuentro, yo he estado viajando mucho, entonces no sé si algún vicepresidente o algún director de área pudo haber evacuado alguna consulta”.

Cancelado fogueo de la Selección Nacional de Costa Rica ante Irak

En una conversación con La Nación, Tinoco explicó que, en caso de haber sido consultado, su recomendación hubiese sido elaborar una “muy buena” planificación logística. “Son países donde uno no tiene el idioma y no tiene representación diplomática, entonces hay que asegurar muy bien los puntos de contacto y la logística para operar eso”, mencionó el canciller.

Por su parte, el analista de Política Internacional, Carlos Murillo, aseguró a este medio que el tener un sello de Irak en el pasaporte, significaría tener problemas para ingresar a otros países, principalmente a Estados Unidos y varias naciones de Europa occidental, pues estos territorios mantienen una lista de países que, en caso de haber visitado, los viajeros pueden ser considerados sospechosos; entre ellos: Irak, Corea del Norte, Irán, Israel, Siria, Libia, Somalia, Sudán, Yemén, entre otros.

Tinoco también recordó el caso de Cuba, “en el que algunos estadounidenses, y otros viajeros, prefieren que no se les selle el pasaporte para evitar inconvenientes en otras naciones”.

“En caso de tener el sello, puede ser que no le impidan entrar, pero lo van a investigar y lo llevarán a entrevista para preguntarle por qué visitó ese país... Es pasar un mal rato”, comentó Murillo, quien explicó que el caso de la “Sele” en Irak probablemente fue un error entre la capital y la frontera para comunicar cuál fue el acuerdo al que se llegó previamente.