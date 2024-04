Clavadista profesional sufre un accidente que se hizo viral en las redes

Se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024 , y la ciudad de la luz sigue ultimando detalles para recibir a los deportistas de todo el mundo que se medirán en cada disciplina.

La aparatosa caída del clavadista francés ante Macron

El centro acuático en París destinado al desarrollo de los juegos tuvo su inauguración oficial el pasado jueves 4 de abril, y los asistentes vivieron un momento curioso que rápidamente dio la vuelta al mundo.

En uno de los actos de inauguración, durante la exhibición de clavadistas, un error de uno de los deportistas que resbaló en su trampolín quedó registrado por las cámaras y se volvió rápidamente viral en Internet.

Entre los asistentes al evento se encontraban el presidente francés Emmanuel Macron y la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, quienes hicieron acto de presencia en el nuevo complejo acuático de Saint-Denis, a las afueras de la capital.

Alexis Jandard, el deportista que vivió este divertido episodio, manifestó que la caída le dejó pequeñas heridas. La ministra de Deportes lo llamó para preguntar sobre estas secuelas.

“Todo va bien, no me hice daño. Había un poco de sangre, pero no es grave”, mencionó acerca del raspón en la espalda que tuvo a raíz del incidente.

Además, se tomó con humor el curioso episodio. “Me caí delante del presidente de la República, me caí delante de toda Francia”, agregó el atleta.

Posteriormente, en historias de su Instagram, agradeció a todas las personas por la preocupación luego del suceso.

El clavadista francés, de 26 años, está clasificado para los Juegos de París en la prueba sincronizada de 3 metros, en la que estaba haciendo exhibición el pasado jueves. Jandard ganó la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Natación en 2023.

El clavadista profesional resbaló en su trampolín durante una exhibición previa a los Juegos de París 2024, un accidente que se volvió viral en las redes sociales.

Complejo acuático de París

El escenario donde sucedió este curioso acontecimiento albergará en los Juegos Olímpicos las pruebas de salto, natación sincronizada y la clasificación de waterpolo.

El complejo es una estructura de madera con forma de ola, la mayor estructura convexa del mundo, y albergará a 5.000 espectadores, convirtiéndose en el escenario más grande de Francia para estos deportes.

Además, el innovador diseño del complejo permitirá que la piscina de 70 metros del centro pueda ser dividida en dos por una pasarela central para usarse en distintas disciplinas como clavados y nado sincronizado. La energía será suministrada por 5.000 metros cuadrados de paneles solares y será climatizado a base de biomasa.

