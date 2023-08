Asesinan a balazos a Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador

El periodista y candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros, tras celebrar un mitin, este miércoles en Quito, según informaron varios medios nacionales.

La muerte de Villavicencio, de 59 años, fue confirmada por medios locales y por el ministro del Interior, Juan Zapata, así como por amigos y familiares de la víctima.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se adelantan al próximo 20 de agosto en Ecuador.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio era una de las figuras en la primera vuelta electoral del 20 de agosto. (RODRIGO BUENDIA/AFP)

Ante el suceso, el mandatario Guillermo Lasso dijo, a través de su red social X, que “el crimen organizado ha llegado muy lejos”.

“Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas”, escribió Lasso.

Además, el gobernante agregó que “por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune” y que “el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”.

Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune.



El Gabinete de Seguridad se reunirá en… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

Las personas se resguardan tras escuchar los disparos al finalizar un mitin del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en Quito, este miércoles. (STRINGER/AFP)

De acuerdo con las autoridades, esa nación suramericana está experimentando un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico.

Ecuador sufre en los últimos años un embate del crimen vinculado al narco, lo que casi duplicó la tasa de homicidios a 25 por cada 100.000 habitantes en 2022.

El periodista era exmiembro de la Asamblea Nacional, disuelta en mayo por Lasso, aparecía segundo en la intención de voto con 13,2%, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), única mujer y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según la más reciente encuesta de Cedatos.

El diario El Universo, el principal de ese país, señaló que Villavicencio fue asesinado “al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza”.

Aquí se muestra el momento en que Villavicencio recibió varios disparos en Quito mientras subía a una camioneta.

🇪🇨 | URGENTE: Momento en que disparan a Fernando Villavicencio en Quito la tarde del miércoles a su salida de un mitin político. pic.twitter.com/Cr6tU3R3uV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2023

‘Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza’ Copiado!

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se observa al candidato Villavicencio hablando a sus seguidores acerca de las amenazas que ha recibido.

“Doña Luisa González (candidata presidencial, segunda en intención de votos), con todo el pueblo en mi corazón... y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas.

“Yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente con ustedes. Ustedes son quienes se cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy. Aquí está don Villa. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar, podrán doblarme pero nunca van a quebrarme”, concluyó Villavicencio.

“Aquí estoy doña Luisa Gonzales (candidata presidencial correista), a mi me han dicho que use el chaleco (antibalas) pero aquí estoy a camisa sudada, mi chaleco antibalas son ustedes”, decía Fernando Villavicencio.pic.twitter.com/KwwliYjS87 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 10, 2023

Gravísima amenaza Copiado!

Lasso convocó a la sede presidencial al gabinete de Seguridad, así como a los titulares de organismos estatales como la máxima Corte Nacional de Justicia para “tratar este hecho que ha consternado al país”.

El médico Carlos Figueroa, amigo de la víctima y que le acompañaba en el momento del ataque, manifestó a la prensa que durante el atentado hubo como 30 disparos.

La policía provocó una explosión controlada en el sitio del atentado, donde al parecer había una bomba.

Hace una semana, Villavicencio denunció amenazas contra él y su equipo de campaña supuestamente provenientes del líder de una banda criminal ligada al narcotráfico, que está detenido.

“Pese a las nuevas amenazas, seguiremos luchando por la gente valiente de nuestro #Ecuador”, escribió entonces el político por X.

Además, citó que recibió una “gravísima amenaza” de “alias Fito”, quien encabeza la organización “Los Choneros”.

Siendo presidente de la comisión legislativa de Fiscalización, Villavicencio continuó denunciando casos de corrupción como lo venía haciendo cuando se desempeñaba de periodista.

La violencia en pleno proceso electoral también deja el asesinato de un alcalde y un candidato a diputado.

Antes de los comicios locales celebrados en febrero en Ecuador dos candidatos a alcaldías fueron asesinados.