Al menos 6.500 migrantes murieron en construcciones para el mundial de Catar, así lo reveló el nuevo análisis del medio británico ‘The Guardian’. Los constructores fallecidos eran provenientes de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.

“Los hallazgos, recopilados de fuentes gubernamentales, significan que un promedio de 12 trabajadores migrantes de estas cinco naciones del sur de Asia han muerto cada semana desde la noche de diciembre de 2010 cuando las calles de Doha se llenaron de multitudes exultantes que celebraban la victoria de Catar”, aseguró The Guardian.

De acuerdo con datos de la India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, aproximadamente 5927 trabajadores migrantes fallecieron en el país asiático durante el 2011 y el 2020. Asimismo, la Embajada de Pakistán en Catar informó 824 muertes de trabajadores paquistaníes durante el 2010 y el 2020.

Para recibir a las 32 selecciones de fútbol, Doha desarrolló un plan de construcción enorme, principalmente de carreteras, aeropuertos, hoteles y estadios para acoger a quienes asistan al Mundial de Fútbol 2022. Según ‘The Guardian’ es probable que las muertes están relacionadas con las obras.

“Si bien los registros de defunción no están categorizados por ocupación o lugar de trabajo, es probable que muchos trabajadores que fallecieron estuvieran empleados en estos proyectos de infraestructura de la Copa Mundial”, dijo a The Guardian, Nick McGeehan, director de FairSquare Projects, una Organización No Gubernamental (ONG) que investiga las violaciones de los derechos laborales y de trabajadores migrantes.

“Una proporción muy significativa de los trabajadores migrantes que han muerto desde 2011 solo estaban en el país porque Catar ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo”, añadió McGeehan.

Por otro lado, el medio explicó que el número total de muertes —registradas durante los últimos 12 años, desde que Doha ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo — está “subestimado”, pues no se recogieron datos de otros países que tienen trabajadores en Catar, como Filipinas o Kenia, así como tampoco se tomó en cuenta la cifra de fallecidos después del 2020.

De acuerdo con una investigación de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas (OIT), durante al menos cuatro meses al año, los constructores de las infraestructuras para el Mundial de Catar sufrieron un importante estrés térmico cuando trabajaron al aire libre.

Asimismo, según las listas con datos oficiales, las causas de muertes más comunes fueron: múltiples lesiones contundentes debido a una caída de altura; asfixia por ahorcamiento; causa indeterminada de muerte debido a la descomposición. Sin embargo; la causa más natural mencionada en la lista es la “muerte natural”, atribuida a insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda.

Sin embargo; anteriormente se se comprobó que para determinar las causas de muerte de estos trabajadores, el país no realizó autopsias ni brindó una explicación médica legítima.

Del total de las muertes, 37 corresponden a personas que directamente trabajaban en la construcción de estadios, de ese número, 34 están clasificados como “no relacionados con el trabajo” por el comité organizador del evento, término cuestionado por expertos, pues sí se descubrieron muertes durante horas laborales. Incluso, numerosos trabajadores colapsaron y murieron en las instalaciones de los estadios.

Estas muertes no solo causan asombro de la comunidad internacional, sino que también causan graves consecuencias económicas en las familias que tenían el sustento gracias a sus allegados en Catar y que ahora luchan por obtener una compensación por sus pérdidas.

El medio británico expuso la historia de la familia de Madhu Bollapally, quienes hasta la fecha no logran comprender cómo su familiar, quien tenía una salud impecable, falleció por “causas naturales” mientras laboraba en Doha. Su cuerpo fue encontrado tirado en el piso de su habitación.

Por su parte, el Gobierno de Catar aseveró que la cifra de muertes revelada es “proporcional” al tamaño de la fuerza laboral migrante y que las cifras incluyen a los trabajadores administrativos que murieron naturalmente luego de trabajar muchos años en el país.

“La tasa de mortalidad entre estas comunidades está dentro del rango esperado para el tamaño y la demografía de la población. Sin embargo, cada vida perdida es una tragedia y no se escatiman esfuerzos para tratar de evitar cada muerte en nuestro país”, dijo el Gobierno en un comunicado de un portavoz.

¿Qué dice la FIFA?

De su lado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), por medio de un portavoz, aseguró que está totalmente comprometida con la protección de los derechos de los trabajadores en los proyectos.

“Con las estrictas medidas de salud y seguridad en el sitio (...). La frecuencia de accidentes en los sitios de construcción de la Copa Mundial de la FIFA ha sido baja en comparación con otros grandes proyectos de construcción en todo el mundo”, dijo la entidad sin proporcionar evidencias.

Por su parte, el comité organizador de la Copa del Mundo en Catar, manifestó que lamentan “profundamente todas las tragedias” y que las muertes se encuentran en investigación.

“Siempre hemos mantenido la transparencia en torno a este tema y disputamos reclamos inexactos sobre la cantidad de trabajadores que murieron por nuestros proyectos”, dijo un representante del comité.