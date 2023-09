Hartazgo del pueblo tiene a un ‘loco’ a las puertas de ser presidente de Argentina

Javier Milei, economista de 52 años, sorprendió a la política latinoamericana el pasado 13 de agosto al obtener el mayor porcentaje de votos (30%) en las primarias generales, en las cuales los argentinos eligieron a los candidatos que buscarán la presidencia el próximo 22 de octubre.

Las encuestas fallaron, y cada voto contado por las autoridades fue un duro golpe de realidad para el peronismo, representado en esta ocasión por Sergio Massa. El libertario Milei ganó en 16 de las 24 provincias argentinas, afirmando en algunas entrevistas que está seguro de que les robaron votos y que su partido debió haber obtenido al menos un 35% de los sufragios.

Este apasionado del rock and roll y amante del fútbol, quien fuera arquero en su juventud con el Chacarita Juniors, afirma que hoy conversa con su perro Conan, un mastín inglés que falleció a finales del 2017. Milei cuenta con el respaldo de una masa de votantes cansados de la inclemente devaluación y de la clase empresarial, de la cual él mismo fue consejero años atrás.

Juan Luis González, un periodista argentino, escribió una biografía no autorizada sobre Milei que tituló “El loco”.

El candidato Javier Milei, lidera las encuestas de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre. (LUIS ROBAYO/AFP)

Este comunicador analiza la figura que ha sacudido el tablero político argentino desde 2021, cuando fue elegido diputado. Según él, “la derecha argentina planeaba su estrategia política en torno a este candidato, que personifica a una sociedad argentina que está harta, cansada, agobiada y triste”.

La Nación entrevistó a este comunicador para intentar entender en qué medida Milei puede considerarse “loco”, y su respuesta se centra en el comportamiento del político. “No puedo decir cuánto de locura tiene, ya que no soy psicólogo, pero muchas de sus acciones involucran a Conan”, expresó. Incluso Milei le agradeció a su perro en su discurso tras ganar las primarias.

“Su perro falleció en 2017, pero él sigue sin admitirlo. Lo ve como a un hijo con el que se comunica desde el más allá. Lo describe como un canal de luz que le permite comunicarse con Dios. Además, afirma mantener conversaciones de ida y vuelta con personas fallecidas que lo asesoran y ayudan”, añade González.

Además, Milei clonó a su mastín inglés antes de su muerte y se refiere a los cuatro perros clonados como sus “nietos”. Sus nombres, Murray, Milton, Robert y Lucas, están inspirados en reconocidos economistas mundiales, una profesión que Milei comparte

“Milei sostiene que ellos conforman su gabinete. Son cinco en total, uno de ellos ha fallecido. Uno lo asesora en política, otro en economía, uno en estrategia general y otro le permite ver el futuro. No sé si está loco, ya que no tengo acceso a su ficha clínica, pero me preocupa que el hombre que lidera las fuerzas armadas de Argentina tome decisiones basadas en las conversaciones con su gabinete de clones”, puntualiza el comunicador.

El periodista menciona que la fuente principal de su libro es el propio Milei. Conversó con él en un par de ocasiones, y “cuando nos reunimos para esta producción, se mostró molesto porque en el medio para el que trabajo publicamos un artículo sobre un caso de plagio en uno de sus libros, donde tomó decenas de páginas de otros autores, incluso plagiando su autobiografía”.

Apoya la venta de órganos pero no el aborto Copiado!

“Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no habría de poder disponer de él?”, fue una de las polémicas declaraciones que Milei emitió en junio de 2022 durante una entrevista con el periodista Jorge Lanata.

Dentro de la ideología del candidato, respalda la idea de que las personas son libres de vender sus órganos si así lo desean. Además, planea derogar la ley del aborto que se aprobó en 2020, argumentando: “Cuando construyes sobre un principio moral incorrecto, el resultado es inmundo. ¿Cómo puede considerarse un derecho el poder matar a otros seres humanos?”.

“La venta de órganos (humanos) es simplemente otro mercado”, opinó este economista admirador de Adam Smith. En esa línea, sostiene que los órganos humanos podrían ser considerados como una mercancía más en un libre mercado.

Sin embargo, estas libertades que Milei promueve con respecto a los órganos entran en conflicto con su postura sobre el aborto. “Milei argumenta que puedes vender un órgano porque es tu cuerpo y tú eliges hacerlo así, pero considera que el aborto está mal porque el bebé por nacer no tuvo la opción de elegir si quería o no ser abortado”, señala González.

Dolarizar la economía Copiado!

“Nunca fue tan barato dolarizar, sólo cuesta 10.000 millones de dólares”, asegura Milei, quien plantea que este mecanismo -también aplicado por Ecuador y El Salvador- llevará tiempo para implementarse.

El economista de 52 años que se presenta como un experto en teoría monetaria recorre los medios explicando su proyecto de salvación económica.

Retirar los pesos de circulación utilizando activos del banco central y reemplazarlos por dólares es el primer paso.

“¿De dónde van a sacar los dólares para dolarizar?”, se pregunta su rival oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, en un contexto de erosión permanente de las reservas internacionales argentinas.

El banco central (BCRA) dispone de los instrumentos suficientes para hacer la transición, argumenta Milei.

¿Elimimar la educación pública? Copiado!

En Argentina la legislación garantiza la educación como un bien público y es obligatoria desde los cuatro años de edad. Javier Milei sostiene que eso no cambiará. Pero la manera de financiar la educación sí.

Si él llega a la presidencia, las familias recibirán el dinero por parte del Estado para la educación de sus hijos y ellos decidirán cual centro educativo ofrece los mejores servicios.

“Yo quiero financiar la demanda y no a la oferta. Esto obligaría a las escuelas a dar un buen servicio para captar alumnos y por ende los recursos. Porque si más alumnos tiene, más recursos entran. En Suecia básicamente hay 25 escuelas, 40 mil alumnos y esos colegios tienen los mejores desempeños en ciencia, en inglés y en matemáticas. Cuando se fomenta la competencia los resultados florecen.

”Los padres pagarán el estudio de sus hijos por medio de un voucher que se descarga directamente de las arcas del Estado. Algunos se molestan porque atrás del modelo actual hay corrupción”, explica Milei en diferentes entrevistas con medios argentinos.

El autor del “El loco” cataloga desde su perspectiva que hay mucha probabilidad de que el candidato llegue a la presidencia.

Para ser electo presidente en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante. Caso contrario habrá balotaje, que según la ley debe realizarse dentro de los 30 días de realizada la elección general.