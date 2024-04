Sismo en Nueva York: La vivencia de una tica en un lugar donde nunca tiembla

Nueva Jersey, Estados Unidos. La mañana de este viernes auguraba un buen día de primavera: la lluvia se había ido y el sol estaba de regreso. Eran las 10:23 a. m. cuando un sorpresivo estruendo anunció que algo insólito estaba por ocurrir.

De visita donde unos familiares y como costarricense que ha sentido desde niña los vaivenes de las placas tectónicas, concluí que se trataba de un fuerte temblor. Pero luego pensé que un remezón de tal magnitud era imposible tan cerca de Nueva York; al menos eso creí.

La casa donde me encontraba parecía saltar al ritmo de una bola de baloncesto. Subía y bajaba tan rápido que algunos objetos de la habitación se resbalaron y cayeron al suelo. El estruendo, similar al de una turbina de avión, estuvo presente durante 10 o 15 segundos.

Con incredulidad y algo de temor, miré por la ventana para comprobar si lo que estaba viviendo no era producto de mi imaginación.

En la calle, los vecinos se miraban confundidos unos a otros y observaban hacia el cielo. Ante eso, por un momento consideré que el movimiento y el sonido podrían provenir de algún impacto ocurrido cerca del vecindario.

Pero no, la vivienda no se estaba derrumbando, como pensé por un segundo. Viendo la forma como bailaban los árboles del jardín y las notificaciones enviadas por familiares a mi celular comencé a caer en cuenta de lo que en realidad ocurría.

La gente caminaba, este viernes, por el bajo Manhattan momentos después de que la ciudad de Nueva York y partes de Nueva Jersey experimentaran un fuerte sismo de magnitud 4,8. Foto: (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

Pronto, los noticieros confirmaron el inusual suceso: “Sismo de 4,8 sentido en Nueva York y alrededores”, anunciaba la cadena CNN, mientras sus reporteros describían el incidente como “atípico” y “aterrador”.

Observar las imágenes de un Manhattan remecido resultaba algo totalmente atípico en la historia de este país. De hecho, este sería el mayor evento con epicentro en Nueva Jersey desde 1783 (tuvo una magnitud estimada de 5,3 grados en la escala de Richter).

Los reportes periodísticos señalaban que en Nueva York la operación de los aeropuertos estaba detenida, así como en el metro, debido a que las autoridades estaban verificando que el sismo no hubiera provocado daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos fijó el epicentro en Lebanon, Nueva Jersey, con una profundidad de 5 km. Según Google Maps, mi ubicación, en el condado de Somerset, estaba a solo 13 millas de ese sitio.

Los principales canales de noticias de Estados Unidos brindaron este viernes amplia cobertura sobre el temblor ocurrido en Nueva York.

‘Pensé que me iba a morir’

Carilú Colón, una puertorriqueña que vive hace más de dos décadas en Manville, Nueva Jersey, fue sorprendida por el sismo en su sótano. Allí la invadió el temor no solo por su seguridad, sino también por la de sus dos hijos, de 10 y 21 años, que estaban en el segundo piso de la casa.

“Nunca había sentido un temblor. Yo estaba en el sótano haciendo algo en la computadora. Lo primero que se sintió fue un ruido, un estruendo súper fuerte; después, todo empezó a temblar, la computadora se movía, todas las cosas se movían.

“Se me vinieron a la mente todas esas indicaciones que dicen que te tienes que meter debajo de una mesa. Entonces, corrí por la escalera, porque los cuartos de nuestra casa están arriba, y grité a mis hijos que bajaran.

“Bajamos todos y salimos, porque la estructura de estas casas no está diseñada para un terremoto, número uno. Segundo, pensé que la casa se me caía y me iba a morir. Pero lo sentí muy fuerte”, narró Colón.

En Estados Unidos, las viviendas y gran parte de la infraestructura no están fabricadas para soportar terremotos, debido a que la actividad sísmica no es habitual. Por esta razón, las autoridades solicitaron a la ciudadanía revisar paredes, pisos y ventanas de las casas.

Michael Cubero, costarricense de 23 años que está de vacaciones en Bound Brook, Nueva Jersey, aseguró que la incredulidad fue lo primero que sintió al ver cómo todo se movía. Él pensó que se trataba de trabajos en la vía o que, quizás, era algún accidente.

Las autoridades solicitaron a los vecinos de Nueva York y partes de Nueva Jersey que revisaran sus casas y establecimientos luego del temblor. Algunas viviendas tuvieron que ser evacuadas mientras se realizaba la inspección. Foto: (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

“Yo realmente no pensé que fuera un temblor, en Costa Rica es una sensación completamente diferente. Lo que se me vino a la mente en ese momento es que, en Nueva Jersey y en Estados Unidos, es muy rara la vez que tiembla, entonces la sensación fue extraña.

“Pensé que estaban haciendo trabajos eléctricos o algo así. No estaba asustado, estaba extrañado”, comentó el joven.

Cubero viajó a este estado hace una semana para visitar a su madrina, Johanna González, quien salió de Perú hace tres décadas para radicarse en los Estados Unidos. Para ella, este es el primer sismo que ha sentido en su vida.

“Fue un susto; de un momento a otro sonó como si estuviera cayendo algo encima de la casa, fue un susto tremendo. No sabíamos ni qué hacer, ni a dónde correr, si ir al sótano o ir afuera; no supimos qué hacer. Lo sobrevivimos.

“No sabía qué era, yo nunca había vivido un temblor. Aquí en Nueva Jersey no hay temblores, entonces yo no sabía qué hacer. Yo preguntaba ¿A dónde vamos?, ¿Qué está pasando?, Gracias a Dios todo salió bien y solo fue el susto”, expresó la peruana.