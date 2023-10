Tica en medio de guerra: ‘Cada vez que suena la alarma tenemos 15 segundos para bajar al refugio’

Isabel Martínez es una de los 370 ticos registrados en el Consulado de Costa Rica en Israel. Ella y su esposo tienen año y medio de vivir en un edificio cerca de Giv’atayim, en la ciudad de Tel Aviv, y este sábado fueron testigos de la brutalidad de la guerra.

Según detalló, en entrevista con La Nación, aunque ella reside en una de las zonas menos afectadas, desde su ubicación se escuchan algunos bombardeos realizados por los miembros del grupo terrorista Hamás en territorio israelí y por esto suenan las alarmas.

“Generalmente, cada vez que suena la alarma, tenemos unos 15 segundos para refugiarnos. Donde vivo, es un edificio antiguo, y debemos bajar incluso debajo del edificio”, explicó la costarricense.

Ella asegura que, al provenir de un país sin ejército, le resulta difícil comprender la situación en la que se encuentra Israel, ya que “hay poca gente en las calles, pocos autos y la gente se resguarda en sus casas”.

“He pasado el día llorando. Hasta ahora estoy tranquila, pero uno escucha en las noticias sobre personas que están perdiendo a sus familiares y siendo secuestrados. Es algo muy impactante”, lamentó Isabel en declaraciones brindadas este domingo.

Horas antes de la entrevista, en la zona donde reside, hubo un ataque con bombardeos y ella y sus vecinos tuvieron que refugiarse porque cayó un misil.

Según la Cancillería, hasta el momento no hay reportes de afectaciones directas a costarricenses en ese país.

Allegados a la guerra

Allegados de esta costarricense tuvieron que responder al llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien confirmó el sábado pasado que estaban en guerra y necesitaba que los reservistas se unieran para combatir los ataques de Hamás.

“Los hijos de mi esposo fueron llamados a la base porque tuvieron que unirse a las reservas. Llaman incluso a esposos de familiares, a jóvenes que están estudiando y no están en el ejército, pero los convocan a todos porque necesitan gente para enfrentar la situación. Entonces, la familia por parte de mi esposo ha sido llamada para estar en el frente”, comentó.

Esta no es la primera vez que esta costarricense se encuentra en medio de ataques, ya que en mayo anterior hubo otro ataque, al igual que en un viaje que realizó durante el 2014. Sin embargo, considera que este conflicto en el que Israel está inmerso “ha sido el más difícil, porque esta gente (Hamás) ingresó al territorio israelí y atacó a los kibutz (colonias agrícolas) que están allí”.

Isabel también detalla que a estos ataques se suman los secuestros que el grupo realizó al ingresar a Israel. “Esto no había ocurrido, al menos en el tiempo que yo he estado aquí y en estas guerras. Es muy triste, y no hay palabras para describirlo”.

Permanencia en Israel a pesar del conflicto

Isabel afirma que a pesar del aumento de la violencia en esta guerra, ella no pensaría en retornar al país. “Mi esposo es israelí, y no lo voy a dejar”.

Agregó que a pesar del conflicto, muchos habitantes de Israel intentan mantener la normalidad.

“Mi esposo fue a trabajar hoy porque están preparando comidas y otras cosas para llevar al sur, que es donde hay más conflicto. Están brindando apoyo a los soldados y a las personas que están en situaciones muy difíciles”, detalló la costarricense.

La Cancillería asegura que los servicios eléctricos, telefónicos y de Internet en Israel funcionan con normalidad, y que el aeropuerto internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, sigue operativo, aunque con algunas cancelaciones y retrasos en los vuelos.

Añade que la embajada y el consulado de Costa Rica en ese país continuarán monitoreando la situación y estarán preparados para brindar apoyo en caso de que los ciudadanos costarricenses se vean afectados.

Los contactos del consulado tico en Tel Aviv son el teléfono (00 972) 3-613-5061, y el correo electrónico concr-il@rree.go.cr.