Crece tensión entre EE. UU. y Rusia por crisis en Ucrania

Washington. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la situación en Ucrania no deja de crecer. Este lunes, los norteamericanos pusieron en alerta a unos 8.500 militares que podrían desplegarse como parte de las tropas de la OTAN en el contexto de la crisis en Ucrania, según anunció John Kirby.

“El número de efectivos que el ministro (de Defensa) ha puesto en alerta elevada asciende a 8.500 hombres”, declaró y subrayó que “no se tomó ninguna decisión sobre un despliegue de fuerzas fuera de Estados Unidos por el momento”.

Aunque “está muy claro” que los rusos “no tienen la intención actualmente de reducir la escalada”, agregó. El nivel de alerta elevada ayuda a preparar a las tropas para que estén listas para partir en cinco días en vez de diez, explicó el vocero.

Estas tropas intervendrían en apoyo de la fuerza de reacción rápida de la OTAN, que cuenta con 40.000 militares. Esta fuerza de reacción “no se ha activado, es la OTAN la que debe hacerlo”, subrayó John Kirby.

“No los desplegamos ahora”, repitió, “no estamos diciendo que la diplomacia esté muerta”, añadió mientras Rusia y Estados Unidos siguen negociando para intentar desactivar la crisis. Aunque “está muy claro” que los rusos “no tienen la intención actualmente de reducir la escalada”, agregó.

Un militar de las Fuerzas Militares de Ucrania observa a través de un catalejo en un refugio en primera línea con los separatistas respaldados por Rusia cerca de Gorlivka, región de Donetsk, el 23 de enero. (ANATOLII STEPANOV/AFP)

Ucrania desea desmantelar grupos prorrusos

El gobierno ucraniano prometió el domingo seguir combatiendo a las personas y entidades prorrusas que pretenden desestabilizar Ucrania, después de que el Reino Unido acusara a Moscú de querer instalar a un líder favorable en Kiev. En tanto, Estados Unidos desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Rusia y ordenó la salida de las familias de sus diplomáticos de Kiev.

“Nuestro Estado continuará su política de desmantelamiento de cualquier estructura oligárquica y política que pueda estar trabajando para desestabilizar Ucrania o ayudar a los invasores”, mencionó Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de gabinete del presidente Volodimir Zelenski.

La secretaria británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, afirmó el sábado que Reino Unido posee informaciones fidedignas sobre maniobras de Moscú para “instalar un dirigente prorruso en Kiev”. Según Rusia, la acusación británica es “absurda”.

Los países occidentales acusan a Rusia de desplegar tanques, artillería y unos 100.000 soldados en la frontera con Ucrania para preparar un ataque. Rusia niega cualquier intención bélica, pero condiciona la desescalada a tratados que garanticen la no expansión de la OTAN, en particular a Ucrania, así como la retirada de la Alianza Atlántica del este de Europa, algo que los occidentales consideran inaceptable.

UE llama a evitar una ‘crisis de nervios’

En tanto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, formuló este lunes un llamado a evitar las “crisis de nervios” ante la agudización de tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia.

Al ser consultado al fin de una reunión de cancilleres sobre la eventual retirada de personal diplomático europeo en Ucrania, Borrell afirmó que “es necesario permanecer tranquilo y hacer lo que sea necesario, pero evitando una crisis de nervios”.

Los europeos fueron tomados por sorpresa el domingo por la decisión estadounidense de recomendar la salida de los familiares de sus diplomáticos en Ucrania, un gesto que fue criticado hasta por las propias autoridades ucranianas.

En la reunión de este lunes los cancilleres europeos escucharon directamente los argumentos del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, aunque al fin del encuentro Borrell buscó reducir la intensidad de la presión.

“Sabemos muy bien cuáles son las amenazas y sabemos muy bien (...) la forma en que debemos reaccionar. Y sin duda debemos evitar reacciones que puedan dar la sensación de una alarma que tiene consecuencias, incluso desde el punto de vista económico”, comentó. “Creo que no deberíamos dejar que jueguen de esta forma con nuestros nervios”, añadió.

Al llegar a la reunión de cancilleres Borrell había dicho que las capitales europeas no planificaba retirar personal diplomático de Ucrania “porque no conocemos ninguna razón específica” y añadió que no era necesario “dramatizar porque hay negociaciones en marcha”.

Ucrania Un militar de las Fuerzas Militares de Ucrania revisa su arma mientras se encuentra en una trinchera en la línea del frente con los separatistas respaldados por Rusia cerca de la aldea de Zolote, en la región oriental de Lugansk, el 21 de enero. (ANATOLII STEPANOV/AFP)

Funcionarios de Rusia y Ucrania se reunirán el miércoles

Por otra parte, funcionarios de Rusia y Ucrania, así como de Francia y Alemania, se reunirán el miércoles en París en un intento de apaciguar la tensión, según indicó un consejero del presidente francés, Emmanuel Macron.

Además de la reunión de consejeros diplomáticos de estos cuatro países que en el 2014 crearon el Cuarteto de Normandía para mediar en la crisis, Macron propondrá a su par ruso, Vladimir Putin, “un senda de desescalada” durante una conversación “en los próximos días”, agregó.

“Estamos preocupados. También llevamos bastante cuidado para no crear ambigüedad, ni más volatilidad”, manifestó esta fuente que pidió el anonimato, en plena tensión entre Moscú y los países occidentales sobre Ucrania. La guerra en el este de Ucrania, que ha dejado más de 13.000 muertos, estalló en el 2014 tras una revuelta prooccidental en Kiev y la anexión de la otrora península ucraniana de Crimea por Moscú.

La presidencia francesa avanzó otras propuestas para fomentar la confianza entre Kiev y Moscú como el intercambio de prisioneros y la apertura de los puestos de control en manos de los separatistas prorrusos. La desescalada podría también pasar por que el parlamento ucraniano aplace una ley sobre el estatuto de las provincias controladas por los separatistas, que Moscú considera una violación de compromisos anteriores.

Estados Unidos, cuyo presidente debe conversar este lunes con varios dirigentes europeos entre ellos Macron, ha expresado una preocupación creciente en las últimas semanas sobre un posible ataque de Rusia a Ucrania.