José Raúl Mulino: Presidente electo de Panamá que ‘no genera muchas simpatías’

José Raúl Mulino, quien ganó cómodamente el domingo la presidencia de Panamá impulsado por el exmandatario Ricardo Martinelli, es un abogado de tendencia derechista conocido por su enfoque autoritario. A sus 64 años, dejó su finca y sus caballos para postularse como candidato a vicepresidente de Ricardo Martinelli, a quien sustituyó después de que este fuera inhabilitado tras confirmarse su condena por blanqueo de capitales.

Mulino superó un obstáculo judicial en el último momento que estuvo a punto de invalidar su candidatura de reemplazo, logró imponerse a otros siete postulantes con el 34% de los votos, nueve puntos por encima de su rival más cercano, el centroderechista Ricardo Lombana.

El éxito de Mulino se atribuye a los miles de seguidores de Martinelli, a quien apodan el “Loco”, y que aspiran a revivir los años de bonanza económica bajo su liderazgo.

Irascible y tajante, Mulino reconoce su carácter fuerte. “El gobierno es el que manda y, si se equivoca, vuelve y manda”, afirmó recientemente.

LEA MÁS: José Raúl Mulino promete nuevo rumbo para Panamá tras su triunfo electoral

Durante su período como Ministro de Seguridad del gobierno de Martinelli (2009-2014), el futuro presidente panameño ganó notoriedad por su estilo autoritario, siendo recordado por la prensa local por repremir las protestas en esa época.

Mulino reconoce que no es una persona que genere muchas simpatías. “No me río mucho, pero sé cómo hacer las cosas como deben hacerse”, expresó a sus seguidores el domingo por la noche.

“Tengan en cuenta que no están contratando al gerente de un circo, me eligieron porque seré un presidente enfocado en el trabajo y la verdad, no un animador de espectáculos ni un bailarín de TikTok”, añadió.

Además, es un fiel creyente católico y está casado con Maricel Cohen, propietaria de un negocio para mascotas. Afirma disfrutar pasar tiempo entre gallinas y conejos en la finca que su esposa le regaló cuando cumplió 50 años.

José Raúl Mulino tuvo que substuir a Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia debido a que Martinelli se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua, acusado de lavado de dinero. Foto: Martín Bernetti/AFP (Martín Bernetti/A)

Propuestas de ‘mano dura’

Como propuesta para abordar la crisis migratoria, José Raúl Mulino planteó “cerrar el Darién”, la inhóspita selva fronteriza con Colombia por donde pasaron medio millón de personas en 2023. “La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá”, afirmó.

Como candidato del partido Realizando Metas (RM, las iniciales de su fundador Martinelli), Mulino prometió la construcción de un ferrocarril que conectaría la capital con su natal Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, además de la reforma del colapsado sistema de pensiones.

Entre sus propuestas también figura la construcción de un hospital de mascotas que llevará el nombre de “Bruno”, en honor al perro de Martinelli que lo acompaña en la legación diplomática.

Antecedentes políticos

Mulino, especialista en derecho marítimo, encabezó en 2013 la captura de un buque carguero norcoreano que, en violación de un embargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), transportaba ocultos aviones de combate de la Fuerza Aérea Cubana para ser sometidos a reparaciones.

En la década de 1980, formó parte de la denominada Cruzada Civilista, un grupo opositor al general Manuel Antonio Noriega, quien fue derrocado con la invasión estadounidense en 1989.

Después del fin de la dictadura, ocupó brevemente el cargo de canciller en el gobierno democrático de Guillermo Endara (1989-1994). Durante la administración de Martinelli, fue ministro de Gobierno y Justicia por un corto período, para luego asumir el cargo de ministro de Seguridad.

Después de dejar el gobierno, estuvo bajo prisión preventiva por supuestos actos de corrupción entre 2015 y 2016, pero fue liberado debido a errores procesales. Afirma que fue un “preso político” durante ese tiempo.

LEA MÁS: Mulino, el sustituto de Martinelli que quiere ‘cerrar’ la selva del Darién

Retos

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, se enfrenta a la urgencia de tomar decisiones económicas para evitar el colapso del sistema de pensiones y garantizar el suministro de agua en el canal de Panamá, advirtieron analistas este lunes.

Entre los temas prioritarios se encuentra la sequía que en 2023 obligó a reducir el tránsito de buques en el canal de Panamá, vital para la economía del país, lo que amenaza con disminuir los ingresos estatales.

Además, Mulino debe abordar las diversas demandas sociales de comunidades que carecen de agua potable, electricidad, servicios de salud y recolección de basura.

Un desafío complejo es el déficit de la Caja de Seguro Social, que según expertos se quedará sin fondos para pagar las pensiones a más de 310.000 panameños para el año 2025. Se contempla una posible reforma que incluya la postergación de la edad de jubilación y un mayor aporte por parte de los trabajadores, aunque estas opciones enfrentan resistencia por parte de los sindicatos.

Los partidarios del candidato presidencial de Panamá por el partido Realizando Metas, José Raúl Mulino, celebran los resultados de las elecciones presidenciales. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Crítica y felicitación

Rubén Blades, el salsero panameño, expresó su pesar por la victoria en las elecciones presidenciales de José Raúl Mulino, calificándola como un triunfo de la “corrupción”.

Mientras que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a Mulino, delfín de Ricardo Martinelli, asilado en la embajada nicaragüense en Panamá, expresando su deseo de trabajar por la unión de los pueblos y gobiernos.

La Unión Europea también envió felicitaciones, destacando su compromiso con la democracia y los derechos humanos, y expresando su interés en colaborar para fortalecer las relaciones bilaterales.