Rodolfo Saldain, especialista en pensiones: Régimen único de jubilaciones es un tema de equidad intergeneracional

Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, trabajó junto con otras 14 personas, entre el 2020 y 2021, en la estructuración de una serie de recomendaciones para reformar el sistema de pensiones de su país, brindarle sostenibilidad y combatir la incidencia de la pobreza en la vejez.

El resultado fue la aprobación, en el 2023, del Nuevo Sistema Previsional Común, que unificó una serie de fondos básicos de jubilación (militares, universitarios, bancarios, policiales, notarios). “La clave fue tener reglas para la discusión y la voluntad política”, dijo a La Nación, este miércoles 15 de mayo.

Saldain es uno de los expositores del seminario Sistemas de Pensiones: Bases para realizar un proceso de discusión nacional para la discusión de una propuesta de fortalecimiento, organizado por la Superintendencia de Pensiones (Supén) precisamente para iniciar el intercambio de ideas que requiere el sistema costarricense, especialmente el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). A continuación un extracto de la entrevista.

LEA MÁS: Supén plantea drásticos ajustes al IVM para darle sostenibilidad

Rodolfo Saldain, experto en temas de pensiones

― La sostenibilidad de los fondos de pensiones básicos está en riesgo. ¿Qué se puede hacer? Copiado!

― En todo el mundo se están revisando los sistemas de pensiones debido a dos razones principales. La primera es el proceso de envejecimiento global, y en algunos casos, como en Costa Rica, es muy marcado. En breve, Costa Rica será una sociedad más envejecida que la uruguaya. Por otro lado, los sistemas diseñados en el siglo pasado eran adecuados para esa época, pero no para el contexto actual. En el siglo pasado, siempre había nuevos grupos de trabajadores más grandes que se incorporaban al mercado laboral. Eso ha llegado a su fin.

”Esto implica un desafío de rediseño de los sistemas para poder abordar los diferentes objetivos, como evitar la pobreza en la vejez. Costa Rica tiene la oportunidad de una mejora importante: 20% de la población de mayor edad en situación de pobreza no se condice con el nivel de desarrollo económico del país. Aquí hay un desafío importante de aumento de cobertura y de financiamiento.

”En materia de sostenibilidad, es donde aparecen los desafíos más grandes para el primer pilar, el IVM, que es dominante, y otros sistemas, como el del Poder Judicial y el Magisterio, que tienen situaciones de relativo privilegio y que, en un contexto de revisión global, es necesario examinar”.

― ¿Es necesaria la voluntad de diversos sectores de la sociedad? Copiado!

― Ahí entra la economía política de las reformas como un tema crucial. ¿Qué se puede aprender de la experiencia? Cambios con largas transiciones donde las personas que ya tienen derechos generados los mantengan y quienes están próximas a generarlos también los mantengan. Pero que en un horizonte de 10, 15 o 20 años se convierta en un régimen único de base más igualitaria.

”No quiere decir que no se reconozcan diferencias, como trabajos particularmente exigentes físicamente, pero solo a título de excepción. Muchos países, como Costa Rica, tienen oportunidades de mejora, pero también enfrentan retos políticos”.

― ¿Por qué es importante un régimen único de jubilaciones básico? Copiado!

― Por un tema de equidad intergeneracional. Una de las definiciones de política es que cada peso que aporta un uruguayo genere la misma renta, independientemente del tipo de trabajo que realice. Es una definición política relativamente fuerte. En los regímenes con heterogeneidades esto no sucede: un peso aportado en el fondo A puede rendir mucho más que en el fondo B.

”Esto tiene que ver con las relaciones de poder. Hay una frase de un catedrático de 90 años de la Universidad de Pittsburgh que es ejemplificativa: ‘Aquellos sectores en mayor situación de poder político obtienen más temprano beneficios de mayor monto y, de ser posible, que lo pague otro’. Se trata de un elemento de justicia que fue entendido así en la actual administración de Uruguay.

”En Uruguay, desde hace más de 10 años, se hablaba de la necesidad de reformas a pensiones, pero se mantenían regímenes especiales de mucho privilegio, como en los militares o bancarios (...). Una de las claves fue dar un periodo de 20 años de transición. Al final del periodo, en el 2043, todo quedará en un solo sistema de atención por un tema de equidad intrageneracional”.

Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, visitó el país para exponer sobre metodologías de cambios en fondos de pensiones. (Albert Marín)

― ¿Qué logra el cambio aprobado en Uruguay? Copiado!

― El objetivo fue contener la trayectoria al alza del nivel de gasto público en materia de pensiones, el déficit del sistema y estabilizarlo en torno a dos puntos del producto interno bruto. La meta es que, cuando llegue la gran explosión del envejecimiento, en unos 15 años, tengamos un sistema diseñado con una perspectiva de futuro.

”El fin también es poder saber qué se puede hacer con el trabajo informal, que representa 20%. Aunque es bastante bajo respecto a la región, no sabemos qué va a pasar con el avance tecnológico. Estamos observando permanentemente cómo evoluciona el mercado de trabajo, porque una mayor informalidad requerirá mayores esfuerzos de apoyo con la idea de que nadie se quede atrás.”.

― Aquí se discute que no es posible subir la cotización en el IVM porque puede generar informalidad . ¿Se requiere aporte fiscal? Copiado!

― En Uruguay, la seguridad social global, pensiones y atención médica se financian, la mitad, con cotizaciones y el resto vía fiscal, a través de impuestos. La tasa del IVA (impuesto sobre el valor agregado) es del 22%, de la cual siete puntos van al Banco de Previsión Social, equivalente a la Caja (Costarricense de Seguro Social). En pensiones, 60% se financia con aportes y el resto con transferencias.

”Pensar que es posible un sistema plenamente equilibrado solo con aportes personales y patronales implica asumir una tasa de reemplazo (monto de pensión equivalente al salario) que no supera el 30%. Eso me parece que Costa Rica no lo toleraría.

”No es un camino que sociedades como la uruguaya, y creo que la costarricense, estén dispuestas a recorrer. Por lo tanto, va a ser necesario que el sistema continúe recibiendo recursos de fuentes fiscales o buscar los recursos en alguna parte. No hay vejez digna en pobreza, y es un tema muy importante por la dinámica demográfica”.

― ¿Por qué es importante no dejar para mañana la reforma al sistema de pensiones? Copiado!

― Mi exposición de mañana (este jueves) la termino con la frase ‘Temprano se hace tarde’. Tiene que ver con la visión estratégica que tengan los países, sus dirigencias políticas y el aparato estatal en su conjunto. Creo que la Supén está teniendo esa visión con esta actividad (el seminario).

“Se requiere pensar a futuro, cuál va a ser el panorama poblacional del país y el envejecimiento de la población, que es una excelente noticia. Esto implica que la sociedad ha sabido cuidar de su gente, viven más y no son malas noticias. Pero implica una nueva concepción de la vejez que puede ser más activa y dinámica que nunca.”.