Rocío Aguilar a diputada oficialista: ‘No tengo miedo, si lo tuviera habría entregado los datos de deudores’

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), defendió su actuación de no entregar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la información de deudores sin anonimizar, y aseguró que si tuviera miedo hubiera entregado los datos.

La jerarca respondió así a la diputada oficialista, Ada Acuña, quien le consultó cuál era el miedo para no entregar los datos solicitados por el Banco Central, y cuestionó la afectación para el país de no crear el indicador de riesgo climático, uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El cumplimiento en la creación de este índice da acceso a Costa Rica a un desembolso de $60 millones como parte de un crédito más amplio del Fondo.

“Creo que a usted le debe quedar perfectamente claro que yo no tengo miedo, si fuera una persona con miedo hubiera accedido a la entrega de esos datos. La única razón de la no entrega de esos datos es eminentemente legal”, subrayó Aguilar en su comparecencia, este jueves, en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público.

La jerarca de Sugef le explicó a la diputada oficialista que no tiene la facultad para entregar la información sin anonimizar de personas y empresas, porque la Superintendencia solo los custodia. Los datos están sujetos a la autodeterminación informativa de los deudores, recalcó.

Sobre el acuerdo con el FMI, Aguilar recalcó que el compromiso de cumplir con el indicador de riesgo climático era del Banco Central y no de la Sugef.

“Nos interesa este indicador y no adversamos que el Banco Central lo pueda crear, pero no es factible construirlo a partir de la identificación de personas que no estamos facultados a entregar”, afirmó la jerarca.

Aguilar fue convocada por los legisladores, este jueves 9 de noviembre, junto con Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), para referirse a la polémica generada por la petición del BCCR de obtener la identificación de todos los deudores del sistema financiero, a lo cual se negó la Sugef.

La negativa ocasionó que, en abril pasado, la superintendenta fuera denunciada penalmente por Hazel Valverde, gerente del Banco Central, ante el Ministerio Publico, por el supuesto delito de desobediencia a la autoridad.