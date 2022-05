Hacienda busca ‘regalito escondido’ en alguna de sus 3.000 computadoras

A dos semanas del hackeo hecho por el grupo cibercriminal Conti, los sistemas de gestión de aduanas e impuestos del Ministerio de Hacienda permanecen desactivados y la institución aún trabaja en la “limpieza” de sus plataformas informáticas para descartar que la presencia del ransomware (programa extorsivo).

En el proceso de revisión se incluyen las 3.000 computadoras de la institución en todo el país; además de la información del sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) y el TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), confirmó Elian Villegas, jerarca de Hacienda.

“El problema no es tanto a nivel de información. El problema es en la limpieza, en estar seguros de que toda la información que tenemos no presenta problemas y que no hay ransomware. La gente nuestra y las empresas contratadas están limpiando la información y los sistemas para cerciorarnos de que no hay por ahí un regalito escondido”, dijo el funcionario a las consultas de La Nación sobre el trabajo hecho en las últimos 15 días.

Villegas no brindó una probable fecha de cuando estarían habilitadas ambas plataformas, en parte porque es un proceso meticuloso de ver computadora por computadora.

“Se está en la labor de revisión. El proceso debe hacerse en todos los servidores, en toda la información y en todas la computadoras, que son 3.000. Los procesos son relativamente rápidos, pero hay metodologías tecnológicas previas que se deben hacer y toman tiempo”, sostuvo el jerarca.

Villegas insistió que los ciberdelincuentes no destruyeron los sistemas de la institución, ni se llevaron información relevante. La institución aún espera que finalice la auditoría forense contratada para determinar cuál fue la “puerta de entrada” de Conti a sus sistemas.

El pasado 18 de abril, el Ministerio de Hacienda aceptó que sus plataformas informáticas tributarias y de procesos aduaneros fueron objetivo de un hackeo y hubo exposición de información de contribuyentes. El ataque inicial fue principalmente en los sistemas ATV y TICA. La entidad deshabilitó dichas plataformas y, hasta el momento, siguen fuera de funcionamiento.

Por medio de Twitter, el grupo Conti se atribuyó los ataques e incluso se hablaba de un “rescate” de $10 millones por los datos sustraídos. Desde el primer golpe, otras instituciones detectaron evidencias del ramsomware como Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y varias municipalidades.

En los últimos 10 días, los ataques de hackers contra instituciones públicas no han cesado, pero a diferencia del caso de Hacienda, en este tiempo en ninguna de las acciones los ciberdelincuentes han logrado extraer datos o información sensible, según confirmó a La Nación, este miércoles, el Micitt.

Revisión posterior

El jerarca de Hacienda explicó que las opciones temporales para efectuar los trámites y pago de tributos sí están funcionando. La entidad habilitó varios procesos manuales de importación y exportación de mercancías, como el respectivo pago de los aranceles en Aduanas; los de declaraciones y pago de impuestos para grandes empresas y contribuyentes regulares.

Tales opciones mantuvieron los ingresos tributarios del Gobierno activos, con lo cual se descartó un problema de liquidez en las finanzas públicas. Pero el funcionario dijo que Tributación revisará, de manera posterior, las declaraciones y pagos de impuestos hechos mediante las opciones temporales habilitadas.

“La recaudación probablemente se verá retrasada, pero espero que se regularice en el corto plazo. Pero no nos ha generado ninguna dificultad de liquidez, estamos bien de flujo de caja. En este momento, nos corresponde regularizar la recaudación, y más adelante se harán las revisiones de lo declarado y pagado”, aseguró Villegas.

Sobre las críticas de atrasos del sector exportador e importador, el ministro señaló que hacen esfuerzos para agilizar los procesos y se reúnen con cámaras del sector para dar el estado de la situación. “Tengo reportes de gente que dice que va bien, otros grupos quisieran que las cosas se manejen normales, pero no lo son. Y hay un grupo pequeño que quiere aprovecharse de la situación de excepción, pero eso no se vale”, recalcó.