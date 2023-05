Gobierno prepara texto para tratar de sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea

El Gobierno trabaja en una propuesta para sacar a Costa Rica de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), sin la necesidad de aprobar un proyecto de renta global, como lo pretendía el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, explicó que Hacienda trabaja en un texto sustitutivo al proyecto de ley propuesto por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que se tramita bajo el expediente N°. 23.581. El texto en proceso ya está avalado por la Unión Europea y el Ejecutivo espera presentarlo antes de que finalice mayo, aseguró la jerarca.

“Lo que buscamos es convocar el proyecto de ley presentado por el PUSC sobre rentas pasivas extraterritoriales, y avanzar sobre dicho plan”, explicó la Ministra.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que la propuesta busca ajustar la ley actual de renta a los requerimientos de la UE. Añadió que el Gobierno está trabajando en dos vías, una reforma a la ley actual, y tampoco descarta incorporar las reformas solicitadas mediante el proyecto de un nuevo impuesto sobre la renta que incluiría renta global.

LEA MÁS: Ruta de Gobierno para dejar lista gris de Unión Europea complica el panorama, advierte experto

“El acuerdo con la Unión Europea es tasar las rentas pasivas extraterritoriales sea con la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (que propondría el Ejecutivo) o en la Ley actual. Son las dos vías en las cuales estamos trabajando”, indicó Acosta.

El pasado 14 de febrero la Unión Europea incluyó a Costa Rica en la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal. El bloque detectó que el sistema tributario costarricense tiene elementos que facilitan la doble no imposición de impuestos en rentas pasivas para empresas (que no se gravan en ninguna de las dos jurisdicciones).

Aunque el Ejecutivo asegura que su propuesta tiene el aval del organismo multilateral, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa desconoce el contenido del texto, según confirmaron, a La Nación, Paulina Ramírez y Carlos Felipe García, presidenta y secretario, respectivamente, de este órgano.

“Por parte de Hacienda no se ha presentado a la fracción ni a la Comisión de Asuntos Hacendarios una propuesta formal de cuáles son los elementos que están considerando ni cuál fuese el texto que fue aprobado por la Unión Europea”, indicó García, diputado del PUSC.

Además, Ramírez afirmó que no ha sido notificada por ningún representante del Gobierno sobre el trabajo en dicha propuesta ni su envío oficial a la UE. En cambio, fue la diputada del PUSC, Daniela Rojas, quien le informó sobre esta intención.

Nogui Acosta indicó que el Gobierno trabaja en dos posibles vías para sacar a Costa Rica de la lista gris. La primera es mediante el proyecto de la nueva Ley de impuesto sobre la renta, el cual incluye Renta Global; y la segunda es bajo una modificación a la Ley actual, la cual habría sido avalada por la UE. Fotografía: (Asamblea Legislativa)

Ambos congresistas coinciden en la necesidad de sacar al país de dicha lista lo antes posible, razón por la cual se han opuesto a la propuesta de incluir las reformas en un nuevo proyecto de ley que incluye renta global, ya que eso implicaría una discusión más amplia que requeriría más tiempo.

“Parece que el Gobierno quisiera aprovechar porque de esta forma nos ganaríamos muchísimo tiempo. Por lo menos a setiembre debe estar incorporada la reforma para que la Unión Europea emita el informe el mes de octubre”, indicó Ramírez.

Texto más avanzado Copiado!

La propuesta del PUSC para sacar a Costa Rica de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal es la que más ha avanzado en el Congreso, pues ya se encuentra en el orden del día, lista para debatirse dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El objetivo primordial del texto presentado por los socialcristianos es cumplir con la reforma exigida por la UE de eliminar las situaciones de doble no imposición de impuestos en el caso de las rentas pasivas de las empresas multinacionales, por medio de una modificación de la Ley de impuesto sobre la renta.

Incluso, el mismo documento de ley aclara que no pretende adoptar un esquema de renta mundial, sino únicamente busca gravar las rentas pasivas empresariales.

De esta forma, la propuesta del texto inicial es gravar los dividendos, intereses, regalías y otras ganancias del capital de las empresas consideradas como no calificadas. Además, agrega la definición de entidad calificada y grupo multinacional para efectos de saber en cuáles casos aplica la norma.