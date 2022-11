Expresidente del Banco Central cuestiona papel del Consejo de Gobierno en proyecto de venta del BCR

La venta de una empresa financiera es un proceso que se lleva con discreción y es encabezado por la junta directiva y la gerencia del banco. Son ellos quienes conocen las fortalezas, atributos y debilidades de la entidad bancaria.

Por esa razón, el papel que le asigna al Consejo de Gobierno el proyecto de ley N.º 23.331 de venta del Banco de Costa Rica (BCR), es una de las principales críticas al texto lanzadas por Olivier Castro, expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y exdirectivo del BCR y el Banco Nacional.

Su crítica coincide con la emitida por la contralora general de la República, Marta Acosta, quien cuestionó el rol del Consejo de Gobierno, una instancia política, para contratar a la empresa encargada de la venta y proceso de subasta del segunda banco más grande del país..

Ahora bien, el expresidente del BCCR está en contra de la venta del Banco de Costa Rica, propuesta por el Gobierno el pasado 16 de agosto. Él considera que la institución favorece más al país si mantiene su naturaleza estatal.

Además, argumentó que el futuro de la entidad debe definirse pronto para no afectar su valor y porque es una institución sistémica en el país. A continuación, un extracto de la entrevista con Castro, realizada el miércoles 16 de noviembre, en su vivienda, en Alajuela.

Olivier Castro, expresidente del Banco Central y exdirectivo del BCR, se opone a la venta del Banco, pero asegura que la decisión que se tome debe ser pronto. (Lilly Arce Robles.)

– El proyecto de venta del BCR da un rol relevante al Consejo de Gobierno. ¿Cuál debe ser, para usted, el papel de la Junta Directiva del Banco?

–A mí me parece que la Junta Directiva debería tener un papel preponderante porque es la responsable del Banco. En el proyecto de ley (de la venta del BCR) están haciendo unos cambios que prácticamente el Consejo de Gobierno se subroga el derecho de todo el proceso.

– ¿Qué le parece esa posición?

– Hay muchas formas de hacer una acción como esta. No conozco ningún caso donde esto haya ocurrido. Lo normal cuando una entidad financiera se vende es que su junta directiva y su gerencia hagan todo el proceso de due diligence (debida diligencia) y procedan de conformidad.

”Pero bueno, aquí el Banco es del Estado y el Consejo de Gobierno tomó esa decisión (...) la Junta debe ser la autora principal en un sentido u otro.

¿Vender el BCR? Este es el Banco de Costa Rica en cifras y gráficos

– Usted conoce el Banco y, como expresidente del Banco Central, también sabe el peso que tiene en el sistema financiero del país. ¿Qué debe hacerse con el BCR?

– El Banco de Costa Rica es el segundo en activos y está muy cerca del Banco Nacional. De manera que es un banco sistémico, consolidado y tiene una buena eficiencia.

”Ahora, se le critica porque se dice que Costa Rica es dueña del banco y no recibe nada. Me parece que es un análisis muy simple. Se debe analizar que, a través de los años, las tasas de interés ofrecidas por los bancos estatales son más bajas frente a los privados. Esto es una contribución de las entidades a las necesidades financieras de la población.

”Los bancos del estado juegan un papel preponderante en la seguridad financiera de Costa Rica. El país no está exento de tener una crisis como la de los años 1980, fue una crisis complicada, y el Estado contó con los bancos públicos para reactivar la economía, en ese momento, eran cuatro. Por eso es fundamental tener la seguridad de tener bancos del Estado fuertes, tal como lo son ahora”.

– ¿La venta del BCR puede reducir el endeudamiento público, si el proyecto se aprueba en el Congreso?

– El proyecto de ley establece que los eventuales recursos de la venta del Banco, aún no se sabe cuánto sería, se destinen al pago de los intereses o el principal de la deuda. Si se dedica al pago de intereses no tiene reducción de la deuda, se paga servicio de la deuda.

”Si lo dedica a pagar el principal, efectivamente, se tiene una reducción que según el Gobierno es de algo más de dos puntos del PIB (producto interno bruto), en el caso inmediato.

”Nosotros nos medimos por la regla fiscal, entonces, si la deuda disminuye el Gobierno tendría margen para incrementar el gasto, según la misma regla fiscal. Siendo el país aún deficitario, la única forma de aumentar el gasto es subiendo la deuda. Uno podría pensar que en el mediano plazo quedamos en el mismo punto y venderíamos una entidad que considero conveniente para el país”.

Presidente Chaves llena de críticas al BCR: ‘No son las joyas de la abuela’

– ¿Cuán complejo es llevar la administración de un banco cuando se habla de su venta y hay incertidumbre sobre su futuro?

– Dichosamente, la gente confía en el Banco de Costa Rica. No parece que la gente, hasta ahora, esté haciendo cambios. La administración del Banco debe trabajar con mucha prudencia y hacer un esfuerzo para mantener la estabilidad de la entidad. Esto es muy complicado.

”Hablando de Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica, subsidiaria del BCR) hubo situaciones, no complicadas, pero la administración tuvo que hacer malabares para mantener el banco y convencer a sus clientes de que, en muchos casos, las ideas (de venta) no son acciones concretas”.

– ¿Cuánto puede afectar al sistema financiero el ruido que se genera alrededor de la venta del BCR?

–Cuando existe un banco sistémico, el Banco Central tiene que estar muy cercano porque, eventualmente, tendrá que ayudar para evitar la posibilidad de que haya una salida de depósitos.

”El cuidado que el regulador tiene sobre los bancos sistémicos es que sean instituciones muy sólidas que eviten una crisis por su gran influencia. Si la venta prospera, uno esperaría, que pueda hacerse una transacción suave, pero nadie lo sabe.

”La administración del BCR debe llevarse ahora con mucha tranquilidad. Espero que se tome una decisión pronto, entre más pronto sea mejor para el Banco. Cuanto más pase el tiempo, si el banco se llega a vender, valdrá menos”.

– ¿Por qué valdrá menos?

– Los compradores tienen que evaluar lo que pasa. Cuando un banco se vende es una cosa que se hace muy en privado porque las negociaciones son cuidadosas.

”Aquí se hará una licitación pública, no sé si eso tiene algún sentido para la venta del banco, este procedimiento no lo he visto nunca”.

Por qué se pone a la venta el BCR en lugar del Banco Nacional

– ¿Por qué solo se habla de vender el BCR y nunca el Banco Nacional? Usted estuvo en las directivas de los dos.

– En algún momento, un gerente llegó con esa idea

– Mario Barrenechea.

– Exactamente. Entonces supongo que esas cosas calaron en la mente y si ya alguien lo dijo vamos por ahí. El BCR ha incursionado en desarrollar servicios que antes prestaba el Estado, con el objetivo de hacerlos más eficientes: licencias, pasaportes e impuestos de salida. Eso no se podría vender. Eso hay que ver qué se hace.

– El presidente Rodrigo Chaves ha sido crítico con el BCR. ¿Lleva razón y si ese discurso ayuda o no a la posible venta?

– La institución sí aporta. Hay cosas que no se ven, pero están ahí, como las tasas de interés más bajas. Esa es una contribución al desarrollo porque los clientes piden más crédito y aumenta la economía.

”El 37% del crédito del Banco es vivienda y con tasas más bajas, frente a otras entidades, significa que las personas pagan menos por su casa. Creo que la contribución del BCR es importante, por lo menos así lo veo yo. Me parece que son más las cosas buenas que las malas, se dio el “cementazo”, y todos sabemos lo que ha pasado. Pero eso no quita que el banco sea una buena institución.