“En el caso de las multinacionales nosotros les tenemos una triada: Comex (Ministerio de Comercio Exterior), Procomer (Promotora del Comercio Exterior) y Cinde (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo), que las apoyan (a las empresas del régimen especial) no solo cuando llegan al país, sino durante todo el tiempo que están con nosotros, no sufren problemas de tramitología, y cualquier problema que enfrenten rápidamente se les ayuda a solucionarlos. Ese trabajo que hace esa triada con las empresas extranjeras no lo tenemos ni en el Ministerio de Economía, ni en ninguna otra institución para que atienda al sector productivo nacional”, opinó Ricardo Monge, economista consultor de organismos internacionales y autor de varios textos sobre política comercial.