Banco Central y Sugef elevan a Procuraduría enfrentamiento por regulación de empresas ‘fintech’

Después de más de tres años en que las entidades de fiscalización financiera no se pusieron acuerdo en la regulación de las fintech, que prestan servicios de pago por medio de Sinpe, será la Procuraduría General de la República (PGR) la encargada de determinar si la apertura de cuentas IBAN es captación de dinero.

Los jerarcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmaron a La Nación, por separado, la decisión de acudir a la Procuraduría para esclarecer la discrepancia legal.

La PGR también detalló a este diario que la consulta de las tres instituciones aún en está en estudio.

En Costa Rica, la captación de recursos de personas y empresas solo puede hacerse con autorización de la Superintendencia, pues las compañías financieras deben cumplir con una serie de requisitos normativos y de respaldo a los clientes, como el encaje mínimo legal, el seguro de depósitos o reservas de liquidez.

Conassif y Sugef tiene una posición conjunta que difiere con la del BCCR sobre las acciones que pueden realizar las 11 empresas fintech (unión de financial y technology, en inglés) autorizadas a brindar servicios en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).

“Legalmente las fintech no pueden hacer captación y lo están haciendo (...) si alguna de estas empresas cierra o sale en carrera, a quién van a ir a echar los muertos”. — Alberto Dent, presidente del Conassif

Sinpe es una plataforma tecnológica desarrollada y administrada por el Banco Central que permite realizar la movilización electrónica de fondos entre cuentas clientes, cuentas corrientes y cuentas de ahorros.

El sistema permite a las instituciones autorizadas asignar cuentas IBAN a los productos financieros o servicios proveídos a sus clientes.

El IBAN (Internacional Bank Account Number, en inglés) es una estructura estandarizada que identifica cuentas de fondos tanto a nivel nacional como internacional.

El año pasado, la Sugef advirtió a las fintech que prestan servicios de pago por medio de Sinpe, de que no están autorizadas para realizar intermediación financiera, ni captación de dinero de clientes. Además, les indicó que serían denunciadas en el Ministerio Público en caso de hacer estas funciones sin autorización.

LEA MÁS: Sugef advierte a ‘fintech’ sobre prohibición de captar dinero por Sinpe

Posiciones enfrentadas Copiado!

Alberto Dent, presidente del Conassif, recalcó que junto a la Superintendencia solicitaron a la Procuraduría la interpretación de lo que es captación de recursos.

“Nosotros decimos que legalmente las fintech no pueden hacer captación y lo están haciendo. Necesitamos que nos aclaren la definición para saber si lo que hacen estas empresas está permitido”, afirmó el jerarca.

“(Sinpe) son movimientos electrónicos que vienen de los bancos, la plata ya viene de los bancos. No hay ninguna transacción que no pase por los bancos”. — Róger Madrigal, presidente del Banco Central

El presidente del Consejo recalcó que el problema es que el Banco Central brinda facilidad a las empresas de pago de abrir cuentas IBAN a sus clientes en Sinpe y hacer captación de dinero libre.

“El Banco (Central) dijo que abre las cuentas. Nosotros (Conassif y Sugef) le dijimos al Banco que ya les informamos a las fintech que si hacen captación o intermediación los denunciaremos a la Fiscalía. El Banco Central está de acuerdo en aclarar esto”, subrayó Dent.

Por su parte, Róger Madrigal, presidente del BCCR, reconoció que hay diferencia de posiciones sobre lo que es captación de recursos y el tipo de operaciones permitidas, por lo cual se acudió a la Procuraduría.

Madrigal declinó referirse al fondo del tema y a las observaciones del Conassif y Sugef. Pero añadió que, parte del problema, es que la legislación y la regulación se quedó atrás a una realidad económica mediante el uso de nuevas tecnologías.

“(Sinpe) son movimientos electrónicos que vienen de los bancos, la plata ya viene de los bancos. No hay ninguna transacción que no pase por los bancos. El problema no está en el Sinpe”, afirmó el jerarca del Banco Central.

Protección al inversionista Copiado!

El presidente del Conassif y Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, enfatizaron que el objetivo de la acciones tomadas se hace para protección de inversionistas y ahorrantes.

Dent dijo que, actualmente, el Banco Central, el Consejo y la Superintendencia desconocen si por las fintech se han captado ¢3 millones o ¢5.000 millones.

“No sabemos qué montos tienen captados a través de esas cuentas que ni nosotros, ni el Banco Central supervisa. La preocupación es la protección del inversionista, si alguna de estas empresas cierra o sale en carrera, a quién van a ir a echar los muertos”, aseguró Dent.

Aguilar añadió que las empresas de servicios de pago en Sinpe nacieron con el propósito de hacer algunas actividades como transferencia de remesas o tramitar pagos de servicios, pero ahora hacen captación de recursos.

“La preocupación tiene que ver con la necesidad de que estas entidades no bancarias tengan algún tipo de regulación, no para adversarlas sino porque generan inclusión financiera. Pero en ausencia de regulación se generan riesgos potenciales, por ejemplo, los recursos depositados (en las cuentas creadas en Sinpe) carecen de protección frente al consumidor financiero”, recalcó la funcionaria.

Aguilar enfatizó que las fintech son entidades fuera de la supervisión y no están cubiertas por el seguro de depósitos.

“No hay absolutamente nada y pueden conducir a otros riesgos operacionales en ciberseguridad, protección de datos. Esto está en tierra de nadie”, advirtió la superintendente.

La funcionaria añadió que estas empresas solo están inscritas en Sugef de manera exclusiva para la supervisión de legitimación de capitales, pero no regulan su actividad.

“En el Banco Central operan en la plataforma de Sinpe, algunas le dicen al cliente que les abren cuentas bancarias y aparece el logo del Banco Central y la Sugef”, criticó Aguilar.

La jerarca reconoció que actualmente trabajan en una propuesta de reforma para modernizar la legislación financiera para que las reglas estén claras para todos los participantes.