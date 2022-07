Sector lácteo de Costa Rica dejó de facturar $66 millones en dos años de disputa con Panamá

Este mes de julio, Costa Rica cumple dos años de disputa comercial con Panamá luego de que el país vecino cerrara su mercado a las exportaciones costarricenses de productos lácteos y cárnicos, piña, banano, plátano y fresas; tras un intento fallido del actual gobierno por llegar a un acuerdo por las vías del diálogo, el conflicto continuará afectando al sector exportador que calcula las pérdidas en términos de millones de dólares.

Alrededor de 25 plantas del sector agropecuario se ven afectadas por las medidas panameñas y la actividad más afectada en cuánto a volumen monetario es la producción de lácteos, pues el bloqueo ha significado pérdidas por alrededor de $66 millones en estos dos años, según datos de la Cámara Nacional de Productores de Leche.

“El bloqueo ha significado un gran perjuicio para el sector lácteo, que ha perdido ventas y genera la pérdida de un importante mercado para la exportación de productos de excelente calidad e inocuidad”, comentó Ivannia Quesada, presidenta de la junta directiva de la Cámara.

Una de las empresas afectadas es la Cooperativa Dos Pinos, quienes reportan pérdidas significativas por el bloqueo a las exportaciones y, además, debieron acudir a estrategias determinadas para el mercado panameño para disminuir el impacto.

El gerente general de la cooperativa, Gonzalo Chaves, comentó a La Nación que en el caso particular la afectación es de aproximadamente $50 millones en ventas de forma anual. Además, explicó que tuvieron que buscar la forma de colocar en otros mercados la leche que se dejó de exportar a Panamá, pues tienen la obligación de recoger la producción nacional pactada. Para continuar presente en el mercado panameño, la empresa incursionó con otros productos como bebidas y chocolates, para compensar parcialmente el impacto.

“Somos empresas (las afectadas) que hemos venido construyendo mercados, en Panamá tenemos más de 20 años de estar y de pronto nos cierran las fronteras, toda la inversión que hemos hecho en desarrollo de mercado la hemos perdido en este tiempo, se cerró la oportunidad para el país”, aseguró Chaves.

Según datos del portal estadístico de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), un producto como el queso pasó de exportar $4,9 millones en el 2019, a $2,5 millones en el 2020 para recaer en una actividad casi nula para el 2021. Un destino similar sufrió el banano, la leche deslactosada y las leches y natas concentradas y sin concentrar, que reportaron una exportación casi imperceptible durante el 2021. En caso de la deslactosada, los números pasan de una exportación de $9 millones en el 2019 a $200.000 en el 2021, por ejemplo.

En cuanto al sector de la venta de carne bovina, Leonardo Murillo, jefe del Departamento de Investigación y Divulgación de la Corporación Ganadera (Corfoga), comentó que el bloqueo genera un debilitamiento en la diversificación de destinos y posibilidades comerciales.

No obstante, explicó que las exportaciones a Panamá, a la hora de entrar en vigencia las medidas, no eran grandes sumas para la actividad ganadera, pues los envíos sumaron cerca de $300.000 en un mercado global, según datos del 2021, de $154 millones. “El mercado chino ha absorbido la mayor parte de los envíos de carne costarricense en los últimos años, por lo cual el sector se ha logrado adaptar al bloqueo que interpuso Panamá”, explicó Murillo.

Pese a los efectos del cierre, Costa Rica continuó enviando a Panamá una importante suma mensual de bienes y la totalidad de exportaciones (de régimen definitivo y especial) no mermaron ante lo sucedido, según los cálculos realizados a partir de los datos acumulados del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Para el 2021, las exportaciones totales a ese país sumaron más de $580 millones.

El anuario estadístico de Procomer muestra que durante el año 2021 el top 10 de los productos más exportados al mercado panameño está encabezado por jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas con $42 millones, seguido de artículos de plásticos para envasado ($33,5 millones) y medicamentos ($28,6 millones).

No se cuenta con datos para el anuario estadístico 2020, por lo que no fue posible comparar los cambios. Las empresas que más exportaron a Panamá durante el 2021 fueron Coca Cola, Roche y Florida Ice and Farm Company (Fifco).

Intento de diálogo

El bloqueo de Panamá a varios productos costarricenses se dio desde julio del 2020, al impedir el ingreso de bienes de origen animal procedentes de 26 plantas, tras argumentar incumplimientos con la presentación de documentos para renovar los permisos sanitarios en dicho país.

Días más tarde, en agosto, Costa Rica informó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la prohibición impuesta por Panamá a las exportaciones de productos lácteos y cárnicos. El país abrió oficialmente un proceso contra ese país en el seno de la OMC, con un llamado a consultas entre las dos naciones. La solicitud fue planteada el 11 de enero del 2021.

En mayo de este año, el actual ministro de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, Manuel Tovar, señaló a La Nación que mantendrían en pie el proceso abierto contra Panamá, pero que buscaría el diálogo con su par panameño.

“El compromiso del Comex es con nuestros productores y exportadores, les vamos a defender hasta las últimas instancias y vamos a defender la institucionalidad y la legalidad internacional que nos ampara en este caso (...), nosotros no vamos a retirar la demanda en la OMC, el proceso va a avanzar”, dijo Tovar para esa fecha.

Sin embargo, mediante un comunicado de prensa enviado el pasado 7 de julio, el Comex informó que luego de una reunión entre Tovar y su homólogo panameño, Federico Alfaro, no se logró un acuerdo para que las autoridades del país vecino restablezcan las exportaciones hacia ese mercado, por lo que el proceso ante la OMC continuará.

“La reunión concluyó sin que existiera una clara voluntad de las autoridades panameñas para alcanzar un acuerdo que permita restablecer de inmediato y sin más dilación nuestras exportaciones a ese país”, señala el comunicado compartido.