“Ahora para especializarnos y ‘zapatero a tú zapato’, decidimos desinvertir y focalizarnos en empaque. Los recursos no son ilimitados (...). Entonces, en el mundo actual, muy competido, si uno no se concentra en meter los recursos en lo que uno quiere hacer, se empieza a abarcar mucho y no se puede ser bueno y eficiente en lo que uno hace“.