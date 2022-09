Podcast y playlist: estrategia que su marca podría usar para conquistar nuevas generaciones

En un mundo cada vez más complejo, las marcas deben replantearse constantemente la manera en la que interactúan o mantienen la fidelidad de sus clientes, así como las formas en las que buscan atraer a aquellas personas a las que quieren llegarle con sus productos.

Una de ellas es la música y los podcast que con la llegada de aplicaciones como Spotify masifican su alcance global. A raíz de esto, algunas marcas en el mundo deciden incursionar en ese ámbito para brindar a sus clientes una propuesta diferente a los anuncios usuales, sobre todo para cautivar a las nuevas generaciones.

Coldplay en Costa Rica: Spotify delata que ticos están enfiebrados con la banda británica

Al respecto, Jonathan Flores, del Programa de Posgrado de Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que una marca, a diferencia de una persona, no puede envejecer, por lo que debe estar vigente para las nuevas generaciones y adaptar la esencia del mercadeo, que es la creación de valor, a los nuevos hábitos de las personas.

“Las marcas tienen una personalidad que tienen que ir cambiando hacia sus nuevas generaciones. Entonces, esa esencia del marketing, de la creación de valor, se traslada a la nueva generación, por decirlo de alguna manera, a cuáles son los intereses y cómo se puede crear ese valor”, afirmó Flores.

En su más reporte anual denominado Culture Next 2022, Spotify analizó cómo la generación Z entiende y se sumerge en el mundo del audio. De acuerdo con el estudio, los nacidos entre la mitad de la década de 1990 y la mitad de los 2000 están altamente conectados a las plataformas de audio digital, muy por encima de las demás generaciones.

En la investigación, Spotify halló que, en el primer trimestre del 2022, los jóvenes de 18 a 24 años reprodujeron más de 578.000 millones de minutos de música en Spotify, más que cualquier otra generación, y aproximadamente 16.000 millones más de minutos que los millenials.

Solamente en Spotify se estima que hay cerca de cuatro millones de podcast, por lo que diferenciarse de los demás a través de la creación de valor es trascendental para destacarse. Foto: Pexels

A nivel de empresas, el consumo masivo de audio a través de plataformas representa una valiosa oportunidad para acercarse de forma innovadora a las nuevas generaciones, que, según el reporte, esperan que se personalice casi todo el contenido que consumen.

Muchas marcas alrededor del mundo implementan la estrategia, en la que a través de playlist (lista de reproducción de una serie de canciones) o podcast brindan una propuesta de valor diferente para que los consumidores disfruten de sus contenidos.

En Costa Rica, uno de ellos ha sido el Deportivo Saprissa, pues a través de una playlist con diferentes canciones dieron pistas para dar a conocer las incorporaciones a las planillas de jugadores de sus equipos para los torneos de la Primera División.

Otras firmas de otros países han incursionado en la creación de podcast en los que cuentan historias o brindan recomendaciones de estilo de vida, consejos de salud, entretenimiento, entre otros, de acuerdo a los productos que venden.

Flores resaltó que la incursión de marcas en productos como playlist o podcast va orientada propiamente a la creación de valor para la marca, por lo que debe verse más allá de una estrategia de negocios. Estos métodos destacan por ser más personalizados y, en el caso de los podcast, pueden generar un impacto directo en la vida de los consumidores, lo que permite solidificar la relación con las marcas.

“Cuando hay un aporte a la vida es donde se logra precisamente consolidar relaciones. El marketing crea valor para una razón, y es crear relaciones. Entonces, si una relación de amistad me está dando valor a mí, yo establezco una relación más profunda. Si no me da valor, si es superficial, no establezco una relación profunda. Eso tienen que hacer las marcas, buscar cómo desarrollar esa solidificación a través de las herramientas como las playlist o podcast”, comentó Flores.

Creciente industria de videojuegos en Costa Rica aspira a competir con poderosos de la región

Las claves Copiado!

Las playlist o podcast que tenga como propósito crearse bajo el ala de una marca no deben hacerse a la ligera, pues al final es indispensable conocer a quién se quiere dirigir el proyecto y, sobre todo, tomar en cuenta si los contenidos planeados comulgan con los valores de la empresa que representan.

Según el experto en marketing, hay tres consignas que deben respetarse a la hora de plantear estrategias que busquen esa cercanía con sus consumidores: los valores de la firma, la personalidad de la marca, así como conocer la manera correcta en la que puede conectar con los clientes a los que se dirige el producto.

“Es necesario identificar cuáles son los atributos de la marca para encontrar una afinidad con los productos, con ese playlist o ese podcast, para conocer si eso está relacionado directamente con la marca y si se mantiene alineado con los valores de la misma”, manifestó Flores.

Otro elemento clave es poder conectar con los clientes, una vez que se logre determinar lo que se desea plantear, si es un podcast o una playlist, para echar mano de herramientas como el storytelling. “Lo que se busca con estos elementos es conectar con los clientes, cosa que antes no se lograba a tal nivel y aún así muchas marcas lo lograron, por supuesto, pero no a esa escala”, aseguró Flores.

Sumado a esto, es vital darle una personalidad al producto, pues hay que tener siempre en cuenta que se va a evidenciar la marca a través del mismo. “Hay que ser cuidadoso en la producción, pero tomar en cuenta los valores, la conexión y la personalidad de la marca son cosas importantes a nivel estratégico”, agregó el experto.

Spotify Premium introduce un botón para la reproducción normal y otro para la aleatoria