Coldplay en Costa Rica: Spotify delata que ticos están enfiebrados con la banda británica

A todos nos ha pasado: la espera por escuchar a nuestro artista favorito nos lleva a maratónicas jornadas de audífonos y volumen a toda potencia para tratar de calmar las ansias. Las miles de personas que disfrutarán a estadio lleno a Coldplay en Costa Rica han quedado en evidencia con el TOP 50 de Spotify de los más escuchado en nuestro país, pues la banda británica ha tomado el control del listado.

En el número uno de lo más escuchado en Costa Rica está My Universe, la pieza de Coldplay con BTS. Desde su lanzamiento, esta explosión pop ha seducido al mundo entero y ha sido la pieza emblemática del álbum Music of the Spheres, cuyo lanzamiento ha traído a la agrupación a iniciar su gira en nuestro país.

En el puesto 7 de la lista está Yellow, la balada cortavenas por excelencia de la banda. Ese tema, lanzado hace 22 años, entusiasma a todos los fanáticos que quieren corear y llorar con el lacrimógeno ambiente que ofrecen las guitarras al cierre de la canción. Más que justificado.

Coldplay está en lo más alto del top de escuchas en Costa Rica. Foto: Spotify

[ Coldplay en Costa Rica: Fans de la banda hacen fila con fuerte ilusión: ‘Sé que voy a llorar’ ]

En la novena posición de la lista vuelve a aparecer Coldplay con otro tema del nuevo disco: Higher Power. ¿Será que los ticos quieren mucha de la nueva música en vivo y dejar los clásicos a un lado?

Además, en el puesto 14, está otra de las baladas insignes de los británicos: The Scientist. Más abajo, en el puesto 18 aparece Paradise, de 19 Something Just Like This, de 21 Hymn for the Weekend, de 22 Clocks, de 23 Fix You y de 37 Let Somebody Go.

En buena hora se puede matar la fiebre de la espera de alguna manera. Ya sabremos si Chris Martin y compañía están dispuestos a compartir esta selección para el setlist de las dos fechas en el Estadio Nacional.