Microempresas en los hogares se reducen por segundo año consecutivo

La cantidad de microempresas que funcionan en los hogares de Costa Rica sufrió una nueva disminución en el 2023, cuando se cerró con 394.540 unidades productivas, es decir, que la contracción fue de 16.205 en comparación con el 2022, equivalente a 3,9% menos.

El 2023 se convirtió en el segundo año consecutivo de disminución en el número de pequeños negocios, según revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La encuesta se efectuó entre agosto y setiembre del 2023 por medio de consultas a un total de 2.722 microempresas hogareñas, con una tasa de respuesta del 73,1%, según se detalla en la ficha técnica del estudio.

El INEC estima que existen 380.614 personas emprendedoras en sus propios hogares, 3,7% menos que en el 2022. De ellas, el 68,6% son hombres y el 31,4% mujeres.

Eddy Madrigal, coordinador del estudio, explicó que las principales disminuciones se observan entre las emprendedoras mujeres, personas con educación secundaria incompleta o menos, y en emprendimientos ubicados en la Región Central del país.

El 49% de los emprendimientos se iniciaron por necesidad, el 39% buscando aprovechar una oportunidad, y el 12% siguiendo la tradición familiar o herencia, según indica el estudio.

Microempresas de los hogares se reducen

Los resultados también revelan que un mayor porcentaje de mujeres emprende por necesidad, con 60,2%, en comparación con el 43,8% de los hombres.

La metodología del estudio define a las microempresas de hogares como aquellas que desarrollan actividades productivas dirigidas al mercado, sin estar formalmente constituidas en sociedad, operando en establecimientos, negocios, fincas, en la calle o dentro de viviendas. Además, las actividades son ejercidas por trabajadores por cuenta propia o como empleadores, en forma ocasional o permanente.

Además, son empresas que no están inscritas, carecen de una contabilidad formal o generalmente no pagan un salario fijo a su dueño.

Sector de servicios marcha a la cabeza

En cuanto a la distribución por sectores, el 48,1% de los emprendimientos en el 2023 se enfocaron en el sector de servicios, mientras que el comercio reunió 20,1%, la industria 19,4%, y el sector agropecuario 12,3% de las microempresas.

Dentro de las actividades de servicios, se destacan negocios de venta de lotería, chances, tratamientos de belleza y jardineros. En la industria, prevalecen la construcción, elaboración de productos textiles y productos de panadería.

Por otro lado, para el comercio, sobresalen las ventas al por menor en establecimientos, a domicilio y en la calle, así como el mantenimiento y reparación de vehículos automotores. En las actividades agropecuarias, se destacan los cultivos de café, frijol y diversos tubérculos, cría de ganado bovino y pesca marítima artesanal.

En el 94,5% de las microempresas hogareñas, la persona productora trabaja sola, con socios, o con personas que le ayudan ocasionalmente o de forma no remunerada. El 5,5% restante son dueños que emplean a personas de forma remunerada y permanente, ya sea de su propio hogar o de otro.

Informalidad prevalece

Los resultados de la encuesta destacan la prevalencia de la informalidad en las microempresas de hogares . Para el 2023, el 81,9% de las 394.540 microempresas carecían de registros contables formales, el 98,8% no estaban inscritas en el Registro Nacional, y el 99,2% carecían de un salario fijo asignado.

Además, el 81,2% de estos negocios presentaban estas tres características a la vez, es decir, no poseían cédula jurídica, no contaban con registros contables formales, y no tenían un salario fijo asignado de forma permanente.

El sector donde estos casos se presentaban con mayor frecuencia son la industria, con el 88,2% de las microempresas que tenían estas tres características; seguido por el comercio con el 83,2%, el sector agropecuario con el 79,8%, y finalmente, los servicios con el 77,9%