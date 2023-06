Actividades turísticas de aventura: Conozca reglas básicas para una experiencia segura

Las actividades turísticas de aventura, como el rafting o el canopy, son algunos de los principales atractivos que ofrece Costa Rica para los visitantes extranjeros y nacionales que buscan pasar un buen rato, mientras disfrutan de las diferentes maravillas naturales del país.

Este tipo de actividades de aventura siempre tienen un riesgo por naturaleza para las personas que las practican, por lo que es indispensable tener en cuenta algunas reglas básicas de seguridad para evitar pasar un mal rato y así reducir de forma considerable la posibilidad de sufrir un accidente.

Según el Departamento de Gestión Turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), actualmente existe un reglamento para la Operación de Actividades de Turismo Aventura, que busca regular el funcionamiento de las empresas que brindan este tipo de actividades.

LEA MÁS: Turismo quedaría a las puertas de alcanzar este 2023 los niveles de visitación prepandemia

En ese documento, elaborado por el Ministerio de Salud, se establecen algunas reglas básicas que deben cumplir todas las compañías que brindan estos servicios a los turistas nacionales y extranjeros. Entre las normas más importantes destaca la obligación de contar con manuales de operación y seguridad, ofrecer a los usuarios, de previo al inicio de las actividades, una charla de orientación, contar con pólizas de seguros, equipo adecuado, y guías especializados.

Para Billy Johnson, gerente de la empresa Vista Los Sueños Adventure Park, ubicada en Jacó, en un parque de actividades de aventura es fundamental contar con una estructura sólida que permita atender situaciones de emergencia y que trabaje de forma articulada para que las personas disfruten de manera segura.

“Como recomendación número uno para el cliente, es importante que siempre verifique que la compañía con la que va a hacer el tour tiene una póliza que cubra las actividades. Hay casos en que puede pasar algo, entonces es una de las partes más importantes”, comentó Johnson.

Como segunda medida, indicó que es importante realizar las actividades de la mano con guías especializados y certificados por el ICT, que además tengan aprobado el curso de primeros auxilios, debido a que estas personas son las encargadas de brindar la primera respuesta en caso de un accidente.

Para Johnson también es vital realizar previamente una pequeña búsqueda sobre la compañía con la que va a realizar las actividades, así como hacer una revisión del equipo de protección que se requiera para el tour, como cascos, cuerdas, arnés, vehículos, entre otros.

“Si la persona llega a hacer un tour, y le colocan un arnés que está completamente lullido o sucio, o cuerdas viejas, esa es la primera señal de que no debería de realizar este tour. Esos equipos tienen una vida útil, en este caso, no es necesario ser un profesional en equipos para ver a simple vista cuando el equipo no se ve en buenas condiciones”, añadió Johnson.

Vista los Sueños Adventure Park ofrece actividades como canopy, tour de cuadraciclos, caballos, senderos por ríos y cataratas. (Jeffrey Zamora)

Por su parte, Tadeo Morales, vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio y secretario de la Cámara Nacional de Turismo, comentó que este tipo de actividades turísticas están diseñadas, en su gran mayoría, para que casi cualquier persona pueda hacerlas, pero destacó que siempre es valioso verificar si hay restricciones para poder desempeñarla.

“La oferta está diseñada para que prácticamente cualquier persona pueda realizarlas, siempre es importante verificar con la empresa cuáles son las restricciones, o si existe alguna restricción de edad o movilidad para poder realizar cualquiera de las actividades turísticas de aventura”, añadió Morales.

Morales reiteró la necesidad de verificar los equipos que se van a utilizar en las actividades, pues una adecuada revisión permite activar las “señales de alerta” antes de incursionar en el tour, principalmente cuando se trata de objetos que son vitales a nivel de seguridad.

El vicepresidente de Arenal Cámara de Turismo y Comercio y secretario de la Cámara Nacional de Turismo enfatizó en que es fundamental verificar las condiciones climáticas a la hora de realizar la actividad, principalmente si se trata de tours que tienen un componente acuático.

En tanto, Johnson aseguró que también hay que prestarle atención a las indicaciones que los guías especializados dan antes de iniciar las actividades, así como a toda la reglamentación que deben seguir las personas para poder practicar sin problema el tour.

Oferta importante Copiado!

Según Morales, la oferta de actividades turísticas de aventura disponibles en Costa Rica es bastante grande y para todos los gustos, desde tours de caminata o senderismo hasta otros de más adrenalina como el canopy, el barranquismo, o el rafting.

“El catálogo de actividades que tenemos, solamente en La Fortuna de San Carlos, supera las 100 diferentes actividades, es bastante amplio. La mayoría de empresas formales en el país tienen en sus sitios web todas las credenciales que hay que verificar antes de contratar una actividad”, manifestó Morales.

LEA MÁS: Llegada de turistas a Costa Rica por vía aérea se acerca a niveles de prepandemia

De acuerdo con el Departamento de Gestión Turística del ICT, lo primordial es que el turista realice este tipo de actividades con empresas que sean especializadas en el tema, confiables y registradas, con los permisos de funcionamiento al día, y que cuenten con personal debidamente preparado.

Según una estimación realizada por el ICT del 2017 al 2019, a través de encuestas a personas No Residentes realizadas en los Aeropuertos Internacionales del país, un 61,9% de los turistas que ingresaron para esos años realizó alguna actividad de aventura; un 64,8% de ecoturismo; y un 75,4% de sol y playa.