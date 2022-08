Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR, ve poco probable que Costa Rica caiga en recesión

El expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, prevé un desaceleramiento en la producción de Costa Rica, en los próximos meses, pero considera poco probable que el país caiga en una recesión (cuando hay dos trimestres consecutivos de caídas en el PIB).

En una charla organizada por BAC Credomatic, que brindó Cubero la mañana de este 5 de agosto, explicó que en su escenario base no se ve una recesión, ni tampoco se incluye en el escenario base del Banco Central, aunque sí inevitablemente se va a desacelerar la economía, aunque para los años 2022 y 2023 mantendría un crecimiento positivo.

“Yo creo que no podemos descartar esa situación (una recesión), pero no lo veo como en el escenario base, es decir, no lo veo como el escenario más probable, ciertamente la economía costarricense se va a desacelerar en lo que resta del 2022, en la segunda mitad del 2022, tuvimos la primera mitad del 2022, relativamente robusta, en términos de crecimiento económico, pero vamos a enfrentar una circunstancia, una situación de desaceleración de la economía nacional como consecuencia del entorno externo mucho menos favorable”, dijo Cubero.

“Puede ser que en algún trimestre se dé un crecimiento negativo, puede ser que en varios, eso no está en el escenario base, pero yo sí no creo que en términos de crecimiento interanual, para el 2022 o para el 2023, tengamos crecimientos negativos”, añadió el economista.

El Banco Central de Costa Rica informó, el 29 de julio pasado, de que la actividad económica del país tuvo una incremento del 6,6%, durante el primer semestre de este año, comparado con el mismo periodo del 2021; pero para la segunda mitad del 2022 se proyecta un crecimiento de apenas 0,4% en la producción, respecto al mismo plazo del año pasado.

Economía frenará en seco en el segundo semestre del 2022

Cubero explicó que son tres razones por las cuales considera poco probable una recesión en Costa Rica. La primera es aritmética porque ya el crecimiento del primer semestre del 2022 fue alto, de 6,6%, “ya hay agua corrida bajo el puente” y por lo tanto aunque en el segundo semestre crezca poco (0,4% según la proyección del Banco Central) en el año el crecimiento sería positivo.

La segunda razón es que la inversión extranjera directa muestra un comportamiento positivo.

Según el documento del Informe de Política Monetaria que publicó el Banco Central en julio, se estima un ingreso de recursos por inversión extranjera directa equivalente al 5,5% de la producción interna (PIB) y para el 2023 la estimación de 5,6% de la producción.

Cubero explicó que Costa Rica ha mostrado que ha podido sacar buen provecho del nearshoring, de la relocalización de operaciones de otros países hacia el nuestro para quedar más cerca de los consumidores y las perspectivas es que lo continuará haciendo.

En tercer lugar, indicó, hay sectores que todavía tienen espacio para continuar con la recuperación luego de la pandemia, como es el caso del transporte y el turismo y eso contribuye al crecimiento.

En su exposición, el extitular del Banco Central expuso también que ya hay una desaceleración de los precios de las materias primas internacionales debido a que se espera un menor crecimiento mundial y por lo tanto una menor demanda.

En ese menor crecimiento mundial influye a su vez las políticas restrictivas que han aplicado los bancos centrales en el mundo, lo cual es señal de que estas políticas están alcanzando el objetivo deseado de bajar las presiones sobre la inflación.