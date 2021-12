Gilda Pérez-Alvarado: ‘Costa Rica debe liderar la definición de sostenibilidad en turismo’

Una de las voces más influyentes de la industria inmobiliaria hotelera global es la costarricense Gilda Pérez-Alvarado, quien asumió en 2021 la posición como Global CEO de la empresa Jones Lang LaSalle (JLL) en su división de Hotels & Hospitality. Esta es una de las principales firmas asesoras de inversión turística en el mundo.

La ejecutiva considera que Costa Rica debe asumir el liderazgo en la definición de conceptos turísticos clave y mantener un posicionamiento diferenciado ante el mundo, para sacar provecho de los cambios que la pandemia ya provocó y seguirá impulsando en el sector.

[ Siete estrellas, el sello para describir el máximo lujo en hospedaje y aún inexistente en Costa Rica ]

“Costa Rica debería tener un asiento en la mesa, a nivel mundial, para ayudar a definir de manera institucional qué es lo que quiere decir sostenible”, enfatizó.

Pérez-Alvarado se graduó de la escuela de hotelería de la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, en el 2002, y su primera posición fue en la consultora Price Waterhouse Coopers, haciendo estudios de mercado financiero para el sector hotelero, especialmente el inmobiliario. La mayor parte de su carrera ha estado basada físicamente en Estados Unidos, a excepción de tres años durante los cuales se ubicó en Europa.

La Nación conversó con la ejecutiva para analizar la situación actual y futura de Costa Rica en el mercado de la inversión turística global.

[ Hoteleros proyectan una mejora en ocupación para este fin de año respecto al 2020 ]

–¿Cómo comenzó su carrera en asesoría para inversión inmobiliaria turística?

–A finales de 2004 me incorporé a JLL, una de las empresas de asesoría en inversión inmobiliaria más grandes del mundo. En 2005 vine a la oficina de Nueva York, y ahí fue la primera vez que trabajé con inversores internacionales, específicamente de Oriente Medio, y le agarré el gusto a seguir trabajando con extranjeros que quieren invertir fuera de su región.

”En el 2007 me trasladaron a la oficina a Londres y en el 2008 fui a Madrid: llegué el día que quebró Lehmann Brothers. Pero nos reinventamos: cambiamos nuestro énfasis, hicimos más asesoría a bancos y aproveché para hacer mi MBA ejecutivo en el Instituto de Empresa (IE Business School) en Madrid.

”En el 2010 me mandaron a llamar otra vez a Nueva York porque el mercado en Estados Unidos se estaba recuperando bastante rápido, y cuando llegué, ya teniendo la experiencia en Europa, decidimos en el 2013 crear un equipo especialista en inversión extranjera, que yo lideré.

”He seguido subiendo en la organización y fue a principios de este año que me convertí en Global CEO de JLL.”

Venimos de Costa Rica, el turismo está en nuestra sangre. A mí me gusta decir que la sangre de todo costarricense es verde. Creemos en el tema de sostenibilidad, de educación, tenemos unos valores muy fuertes y muy aplicables a nivel mundial”.

–Dijo que desarrolló un gusto particular por la inversión turística entre regiones, ¿por qué? ¿Cuáles son las particularidades de esta área?

–Es muy interesante. Cuando uno está trabajando con inversión extranjera fuera de la región de esos inversores, hay muchos factores que considerar: obviamente está el comercial, también está el macroeconómico y sociopolítico de un país, que tal vez lo hace a lo mejor más favorable que otro. A mí me gusta mucho todo el tema político y económico, que se tiene que dominar para poder trabajar en este campo.

–¿Qué motiva a un inversionista a hacer esos movimientos fuera de su región?

–El motivo es diversificación. En teoría, cuando se diversifica se minimiza el riesgo y al ser esto una industria global, muchos de nuestros clientes más grandes, por ejemplo de Oriente Medio, dependen mucho de petrodólares y les gusta invertir en mercados más líquidos, en Europa donde a lo mejor tienen alguna afinidad personal y comercial. También quieren venir a Estados Unidos para diversificar. Lo interesante de trabajar con inversores extranjeros es que muchas veces tienen razones estratégicas más allá de lo comercial, por las que quieren invertir en un activo hotelero.

–¿Cuál es el rol de Costa Rica para estos grandes inversionistas globales?

–Costa Rica siempre ha tenido una posición única a nivel mundial, dentro del turismo responsable, sostenible. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que nos enseñaban la importancia del turismo y de cuidar nuestro país. Y eso se traduce muy bien a lo que significa hospitality para Costa Rica. Aunque sea un país muy pequeño tiene mucho potencial porque desde hace ya muchas décadas se ha dado cuenta de que importa más la calidad que la cantidad. Ahora, cuando nosotros estamos hablando con otros destinos, un país o una ciudad, ellos no quieren ser un atractivo de turismo masivo, un commodity, ellos quieren tener posicionamiento, ofrecer una experiencia única con sostenibilidad a largo plazo, y muchos se han fijado en cómo lo ha hecho Costa Rica.

–¿El país es un mercado atractivo para inversión inmobiliaria?

–Costa Rica, más que ser un destino enorme de inversión extranjera, es un ejemplo a seguir a nivel mundial. Y sí hay inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos: todas las cadenas de turismo de lujo quieren estar ahí. Nuevos conceptos, dentro del turismo de aventura por ejemplo, el glamping y lo que llaman experiential tourism, eso Costa Rica lo está haciendo muy bien.

”Obviamente tenemos una situación geográfica muy favorable, cerca de Estados Unidos, conectado con el resto del mundo, con dos costas... pero siempre existe riesgo país, político. La ventaja es que al estar en Latinoamérica, en comparación estamos mejor. Pero todavía podemos hacerlo mucho mejor.”

Al ser líder global no hay una base per se, pero activamente estoy entre Miami y Nueva York, en Estados Unidos. Y casi que literalmente vivo en un avión. Estoy viajando a cada rato y me encanta”.